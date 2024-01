Catálogo 2024: Veja quanto vale a MOEDA de 300 Réis 1938

A moeda de 300 réis de 1938 é uma das mais procuradas por colecionadores e entusiastas de numismática. Em determinadas ocasiões, essa valiosa peça pode alcançar valores consideráveis no mercado. Neste artigo, iremos explorar os detalhes dessa moeda, suas características e valor.

O Início da Jornada: Entendendo a Moeda de 300 Réis

O interesse por moedas raras tornou-se uma paixão para muitos e um negócio lucrativo para alguns. Uma das moedas que atraem a atenção é a moeda de 300 réis de 1938, uma das peças mais cobiçadas por colecionadores e numismatas. Esta moeda pertence ao padrão Réis (1889-1938), que foi utilizado durante a República Velha.

Curiosidades Sobre a Moeda de 300 Réis de 1938

O tamanho da moeda de 300 réis é notavelmente maior do que o das moedas atuais. Além de seu tamanho, outra característica interessante é que essa moeda teve uma tiragem de mais de 12 milhões de unidades em 1938, o que sugere que elas não são tão difíceis de encontrar hoje em dia.

Características da Moeda de 300 Réis de 1938

Aqui estão algumas das principais características da moeda de 300 réis de 1938:

Plano Monetário: Padrão Réis (1889-1938)

Período: República Velha

Casa da Moeda: Rio de Janeiro

Diâmetro: 33mm

Peso: 4,5gr

Metal: Níquel

Borda: Ondulada

Reverso: Moeda

Moeda Desmonetizada

O Valor da Moeda de 300 Réis de 1938



O valor de uma moeda antiga é determinado por vários fatores, incluindo seu estado de conservação, raridade e demanda entre os colecionadores. Aqui estão os valores médios para a moeda de 300 réis de 1938, de acordo com os catálogos numismáticos mais recentes:

MBC: R$ 6,00

SOBERBA: R$ 25,00

FLOR DE CUNHO: R$ 40,00

O Que é uma Moeda com Reverso Invertido?

Uma moeda com reverso invertido é aquela em que o alinhamento do desenho do reverso é contrário ou invertido ao alinhamento original. Estas moedas são consideradas muito raras e, portanto, mais valiosas.

Como Identificar uma Moeda com Reverso Invertido?

Para identificar uma moeda com reverso invertido, segure a peça com a face em posição normal virada para você. Em seguida, gire a moeda de baixo para cima. Se o outro lado estiver de cabeça para baixo, você tem uma moeda com reverso invertido.

Classificações do estado de conservação da moeda

Para os iniciantes, as inscrições acima podem parecer complexas. Mas essas classificações estão relacionadas ao estado de conservação de cada peça, segundo as informações de colecionadores.

MBC

MBC é a sigla para “Muito bem conservada”. Para que a peça entre nesta classificação, ela precisa ter, no mínimo, 70% de sua aparência original e seu nível de desgaste deve ser homogêneo.

Soberba

Uma moeda classificada como Soberba é aquela que conta com pelo menos 90% dos detalhes originais preservados e apresenta pouco vestígio de circulação e de manuseio.

Flor de Cunho

O termo Flor de Cunho representa uma peça que não apresenta nenhum tipo de desgaste e nem de manuseio. Todos os detalhes da cunhagem estão com a sua aparência original e não há nenhum indicativo de limpeza ou de química.

O Mercado de Moedas Raras

O mercado de moedas raras é vasto e em constante crescimento. Com a crescente popularidade da numismática, as moedas antigas, especialmente as raras, estão se tornando cada vez mais valiosas.

Como Avaliar a Condição de uma Moeda

A condição de uma moeda é um dos fatores mais importantes na determinação de seu valor. Moedas em condições superiores, também conhecidas como “Flor de Cunho”, são as mais valiosas.

Onde Vender Sua Moeda de 300 Réis

Existem várias opções para vender sua moeda de 300 réis. Você pode optar por vendê-la em leilões, feiras de moedas, lojas de antiguidades, ou online. O canal do Youtube Notícias Concursos está vendendo moedas, desde que sejam moedas com erros.

Se você possui uma moeda de 300 réis de 1938, você tem em mãos uma peça histórica de grande valor. Lembre-se de manter a moeda em boas condições para preservar seu valor.