Causa da morte de Adam Harrison: Rick do falecimento do filho de luto de ‘Pawn Stars’

Adam Harrisonfilho da estrela de “Pawn Stars” Rick Harrisonmorreu recentemente de overdose de drogas, de acordo com TMZ. Não há mais informações sobre as circunstâncias que levaram à DO fatal, pois Polícia Metropolitana de Las Vegas continuar sua investigação.

Rick, 58, compartilhou uma foto dele e de seu filho Adam, de apenas 39 anos, no Instagram na noite de sexta-feira. Várias celebridades famosas inundaram a seção de comentários para lhe desejar boa sorte, incluindo Donald Trump Jr.., entre outros.

Rick Harrison, do Pawn Stars, experimenta seu próprio remédio em El Salvador

“Você sempre estará em meu coração! Eu te amo, Adam”, Rick legendou o post.

Por que Adam Harrison não estava em ‘Pawn Stars’

Adam nunca fez parte de “Pawn Stars” como seu irmão Corey, um membro vital do show. Embora não esteja claro por que ele nunca participou, um problema com drogas é o motivo provável.

Corey e Adam são filhos de Rick de sua primeira esposa Kim. Ele também tem um terceiro filho, Jakecom segunda esposa, Tracy.