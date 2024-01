Causa da morte de Adan Canto: estrela de ‘The Cleaning Lady’ morta aos 42 anos

TA indústria do entretenimento está se despedindo de um ator versátil e talentoso, Adan Canto.

Conhecido por seus papéis em “A Faxineira”, “X-Men: Dias de um Futuro Esquecido” e “Narcos”, o Nascido no México estrela faleceu com a idade de 42 depois de uma batalha privada com câncer apendicular.

A longa trajetória de Adan Canto na televisão

“Adan tinha uma profundidade de espírito que poucos realmente conheciam. Aqueles que vislumbraram isso mudaram para sempre”, expressou Canto’s representantes em UTA, Entretenimento360e Ponto de vistadestacando o profundo impacto que teve naqueles que o conheceram.

“Ele fará muita falta para muitos.”

Canto’s A jornada no mundo do entretenimento foi marcada por diversos papéis, desde retratar o gangster Armand Morales em “The Cleaning Lady” para o vice-presidente eleito Aaron Shore em “Designated Survivor”.

Apesar de sua doença o impedir de participar da 3ª temporada de “The Cleaning Lady”, Canto’s o compromisso com seu ofício era inabalável.

Havia planos para seu retorno no final da temporada, uma prova de sua dedicação à série e de seu amor pela arte de contar histórias.

O Série Foxque concluiu sua segunda temporada com Armand atrás das grades, prestará homenagem ao falecido ator na abertura da 3ª temporada em 5 de marçocomemorando sua contribuição ao espetáculo e reconhecendo o vazio deixado por sua ausência.

Em um comunicado, Raposa expressaram seu profundo pesar pela perda de Adan Cantoelogiando-o como um ator maravilhoso e amigo querido.

Seu impacto ressoou não apenas na tela, mas também dentro do Televisão da Warner Bros. e Fox Entretenimento famílias, das quais foi um membro valioso por mais de uma década.

“Estamos com o coração partido ao saber do falecimento de Adan Canto”,Raposa disse em um comunicado. “Um ator maravilhoso e querido amigo, ficamos honrados em tê-lo como parte das famílias Warner Bros. Television e Fox Entertainment desde sua estreia nos Estados Unidos em ‘The Following’, há mais de uma década.

“Mais recentemente, ele iluminou a tela em ‘The Cleaning Lady’ com uma performance poderosa que mostrou seu talento artístico, alcance, profundidade e vulnerabilidade.

“Esta é uma perda insondável e lamentamos juntamente com a sua esposa Stephanie, os seus filhos e entes queridos.

“Sentiremos muita falta de Adan.”

A vida pessoal e carreira de Adan Canto além de Hollywood

Adan Cantos’ jornada na indústria do entretenimento começou em Ciudad Acuna, Coahuila, Méxicoonde atravessava diariamente a fronteira para assistir a uma escola católica americana em Del Rio, Texas.

Começando como músico aos 16 anos, ele passou a atuar e fez sua estreia em 2009 na série mexicana “Estado de Gracia”.

Além de atuar, Canto mostrou sua criatividade escrevendo e dirigindo curtas-metragens, ganhando reconhecimento e prêmios por seu trabalho.

Sobrevivido por sua esposa, Stéphanie Ann Cantoe seus dois filhos, Amieiro Romano e Eva Josefina, Adan Canto o legado se estende além de suas performances na tela.

Sua última postagem nas redes sociais em Junho de 2022a comemorar Dia dos Pais com sua família, é um lembrete comovente dos momentos queridos que ele compartilhou com seus entes queridos.