Causa da morte de Alec Musser revelada: estrela de ‘All My Children’ morreu de suicídio

Tele morreu prematuramente Alec Musser, o amado estrela de novelaaos 50 anos, foi revelado como um suicídio trágico, de acordo com uma reportagem recente do TMZ.

Musser, conhecido por seu papel “Todos os meus filhos,” foi encontrado morto em sua casa em Del Mar, Califórnia, no sábado, com sua noiva Imprensa Paige descobrindo-o.

O Gabinete do Examinador Médico do Condado de San Diego divulgou que Musser sucumbiu a um ferimento autoinfligido por arma de fogo no peitoesclarecendo as circunstâncias que envolveram sua morte.

O relatório detalhou que Imprensadepois de ir para a cama na sexta à noite, descobriu Musser no chão do banheiro na manhã seguinte, com uma espingarda por perto. Apesar de sua ligação imediata para o 911, as autoridades chegaram tarde demais para intervir.

Por que demorou tanto para a causa da morte ser divulgada?

A causa de A morte de Musser permaneceu em sigilo por alguns dias depois Press e o tio de Musser, Robert, confirmou a morte repentina do ator ao TMZ sem fornecer detalhes.

Imprensa Paige acessou o Instagram para compartilhar sua devastação, expressando que foi o pior dia de sua vida e prometendo nunca tirar o anel de noivado. Musser e Press ficaram noivos no ano anterior, após seis anos de namoro.

Musser, uma ex-modelo que passou a atuar aos 31 anos, ganhou destaque como Del Henry no novela icônica “All My Children” depois de vencer a segunda temporada da série original da SOAPnet “Eu quero ser uma estrela de novela” em 2005. Ele apareceu em 43 episódios entre 2005 e 2007.

Após sua passagem pela novela, o nativo de Nova York obteve sucesso em várias séries de TV, incluindo “Desperate Housewives”, “Rita Rocks” e “Road to the Altar”. Em 2010, Musser garantiu um papel no filme “Grown Ups”, liderado por Adam Sandler, ganhando reconhecimento e admiração na indústria.

Apesar de ter apenas seis créditos de atuação Musser tornou-se querido pelos fãs por meio de sua presença nas redes sociais, compartilhando frequentemente atualizações sobre suas paixões por esqui, surf, sua família e seus cães.

A notícia do seu trágico falecimento suscitou uma série de condolências por parte dos colegas, com Adam Sandler expressando profunda tristeza pela perda de um “homem maravilhoso, engraçado e bom” no Instagram.