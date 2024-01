Causa da morte de Dylan Isaacs: Quem foi o torcedor do Buffalo Bills baleado nas proximidades do Hard Rock Stadium?

eudomingo passado, o Buffalo Bills x Miami Dolphins jogo em Estádio Hard Rock terminou em tragédia depois Dylan Brody Isaacs teria sido baleado e morto fora do estádio. O torcedor do Bills, de 30 anos, compareceu ao jogo com amigos e foi assassinado logo em seguida, ele era um canadense de Ontário. O Departamento de Polícia de Miami Gardens foram os que confirmaram a causa da morte de Isaacs à mídia. O incidente aconteceu em um estacionamento próximo ao estádio, apenas cinco minutos antes da meia-noite. De acordo com o relato da polícia, um suspeito foi detido e atualmente está sob investigação pela morte de Isaacs. Embora nenhuma prisão formal tenha sido feita até que a situação seja esclarecida e minuciosamente investigada.

O porta-voz do Departamento de Polícia revelou que Isaacs e seus amigos estavam voltando para o carro logo após o Contas contra Golfinhos jogo no último domingo e se envolveram em uma briga com um homem em um sedã. Presumivelmente, foi o homem quem disparou a arma que matou Isaacs. Este sedã acabou sendo localizado pela polícia de Miami Gardens na terça-feira em West Palm Beach e foi apreendido pela polícia.

O testemunho comovente da mãe enlutada de Dylan Issacs

A mãe de Dylan, Susan Isaacs falou com a CBS News sobre a morte de seu filho enquanto ela tentava não desmoronar. Aqui está o que ela disse: “Meu filho se foi. Eu o amava. Ele tinha um grande coração e amava as crianças de nossa família. Ele desempenhou um papel importante em suas vidas. Eu era mãe e pai para ele. Seu pai faleceu. quando ele tinha apenas 12 anos. Falei com ele pela última vez antes do jogo de futebol. Ele estava lá com amigos e familiares e se divertindo. Ele sempre fazia as pessoas rirem. Estamos todos sofrendo e ele desempenhou um papel importante na vida de todos .Agora precisamos de ajuda com as despesas do enterro. Só preciso pagar o funeral e o caixão.”