Causa da morte de Gary Graham: Do que morreu o ator de ‘Star Trek: Enterprise’?

Tele mundo de ficção científica perdeu um talento notável como Gary Grahamconhecido por seus papéis em Nação Alienígena e Jornada nas Estrelas: Empresafaleceu aos 73 anos.

Fãs e colegas lamentam a perda de um ator que deixou uma marca indelével no gênero.

A morte de Gary Graham foi repentina

Gary Graham esposa, Becky Grahamrevelou que faleceu na segunda-feira de parada cardíaca em um hospital em Spokane, Washington.

A perda repentina deixou familiares, amigos e fãs arrasados.

Graham’s primeira esposa, Susan Lavellecompartilhou a notícia no Facebookexpressando profunda tristeza e enfatizando seu senso de humor, gentileza e devoção à família.

Lavelle’s a mensagem completa é a seguinte:

“É com profunda tristeza que digo que Gary Graham, meu ex-marido, ator incrível e pai de nossa linda filha única, Haylee Graham, faleceu hoje. Estamos completamente arrasados, especialmente nossa filha Haley. do lado dele.

Conheci Gary quando tinha apenas 20 anos e ele era metade da dupla de estrelas da série de TV Alien Nation. Mas ele já havia participado de filmes como “All the Right Moves”, com Tom Cruise. Claro, Gary tem muito mais créditos.

Gary era engraçado, tinha senso de humor sarcástico, mas gentil, lutava por aquilo em que acreditava, era um cristão devoto e tinha muito orgulho de sua filha, Haylee.

Isso foi repentino, então, por favor, ore por nossa filha enquanto ela passa por essa coisa chamada luto.

Voe alto nos céus, Gar! Obrigado pela nossa jornada e obrigado pelos presentes que você me deixou como atriz, meu amor pelos cavalos e, o mais importante, pela nossa filha.”

A diversificada carreira de ator de Gary Graham

Ao longo de sua impressionante carreira de ator de 50 anos, Gary Graham agraciou as telas com sua presença em diversos espetáculos, incluindo clássicos como “Starsky e Hutch” e “O incrível Hulk.”

No entanto, foi no mundo da ficção científica que ele realmente deixou sua marca.

Do seu papel como Tanis sobre Jornada nas Estrelas: Voyager retratar Embaixador Soval sobre Jornada nas Estrelas: Empresa, Graham’s o talento brilhou no Jornada nas Estrelas universo.

Um de Graham’s performances de destaque foram na franquia de televisão de ficção científica da Fox Nação Alienígenaonde estrelou como detetive de Los Angeles Mateus Sikes.

A série, que foi ao ar a partir de 1989-1990conquistou uma base de fãs devotados e gerou vários telefilmes.

Graham’s retrato de Sikes ao lado de Eric Pierpoint Jorge Franciscoum extraterrestre recém-chegado, continua sendo uma lembrança querida para os fãs do gênero.