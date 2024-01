Causa da morte de Ken Bowman: De que morreu o antigo centro dos Packers?

Ken Bowmanque atuou como pivô Green Bay Packers de 1964-73 e fez parte de três times campeões consecutivos, faleceu. Ele tinha 81 anos.

Os Packers anunciaram na terça-feira que Bowman morreu na última quarta-feira em Oro Valley, Arizona. A equipe não revelou a causa da morte, mas o comunicado dos Packers citou a esposa de Bowman, Roseann, dizendo que ele morreu de causas naturais.

Bowman fez parte da equipe vencedora do título da NFL dos Packers em 1965, um ano antes do primeiro Super Bowl, e das equipes vencedoras do Super Bowl nas duas temporadas seguintes.

Ele é talvez mais conhecido por lançar a bola para Bart Starr e desferir um bloqueio no touchdown de 1 jarda do quarterback do Hall da Fama no “Ice Bowl”, a vitória dos Packers por 21-17 sobre o Dallas Cowboys em um Jogo do campeonato da NFL de 1967 que teve uma temperatura inicial de -13 graus Fahrenheit negativos.

Isso enviou os Packers para o Super Bowl, onde venceram os Oakland Raiders. Um ano antes, Bowman substituiu um ferido Bill Curry no centro durante o primeiro Super Bowl, ajudando os Packers a vencer o Kansas City Chiefs.

Os Packers selecionaram Bowman de Wisconsin na oitava rodada do draft de 1964. Ele disputou 123 partidas e fez 107 partidas, todas pelo Green Bay.

Bowman foi o representante dos jogadores dos Packers durante parte de sua carreira. Ele também foi vice-presidente da NFL Players Association.