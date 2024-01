Fvermes NFL O linebacker Ronald Powell faleceu aos 32 anos.

A notícia da morte do ex-recruta do ensino médio número 1 foi feita por um de seus ex-companheiros de equipe, Galete Júnior.

“Eu te amo para sempre até nos encontrarmos novamente” Galette escreveu no aplicativo de mídia social X, na noite de segunda-feira. “Um EXCELENTE PAI. Irmão respeitado e um filho amoroso.”

“Estou triste em compartilhar com o resto do mundo que Ronald Powell fez a transição hoje cedo. DESCANSE NO PODER RONALD POWELL.”

O que causou a morte de Ronald Powell?

O causa da morte prematura de Powell permanece desconhecida já que Galette optou por não fornecer detalhes.

Powell’s Sua jornada no futebol começou na Rancho Verde High School, na Califórnia, onde mostrou sua versatilidade jogando como defensor, linebacker e tight end.

Seu notável último ano apresentou estatísticas impressionantes, incluindo 13 sacks e 28 tackles por derrotas, o que lhe valeu o status de cinco estrelas e a distinção de ser o melhor jogador em sua classe de recrutamento.

Apesar de seus primeiros sucessos, Powell enfrentou contratempos devido a lesões, incluindo duas rupturas do ligamento cruzado anterior, durante sua carreira universitária com o Jacarés da Flórida. Apesar desses desafios, ele conseguiu contribuir com 11 sacks, dois passes desviados e um fumble forçado ao longo de três temporadas.

Em 2014, Powell entrou no draft da NFL e foi selecionado pelo Santos de Nova Orleans. No entanto, sua carreira profissional foi marcada pela participação limitada, disputando apenas 14 partidas.

Subseqüentemente, Powell buscou oportunidades no Aliança de Futebol Americano em 2018, vestindo a camisa do Orlando Apolo.

Powell’s o falecimento deixou um vazio na comunidade do futebol, e a ausência de detalhes específicos em torno de sua morte aumenta a tristeza.

Sua jornada de recruta altamente elogiado no ensino médio até enfrentar os desafios das lesões na faculdade e na arena profissional ressalta a imprevisibilidade da vida, fazendo com que aqueles que o conheceram se lembrem de suas contribuições para o esporte.