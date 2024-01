Causa da morte de Sinead O’Connor: De que morreu a cantora?

Sinead O’Connor morreu em julho de 2023, não muito depois do suicídio de seu filho, Shane, mas do que a própria cantora realmente morreu?

O’Connor foi encontrada inconsciente em um apartamento em Londres aos 56 anos em julho de 2023, com a polícia confirmando que ela estava morta no local e que não havia suspeita de crime.

Isso aconteceu poucos dias depois de ela cancelar seus próprios shows para se concentrar em sua saúde mental, 18 meses após o suicídio de seu filho, que já havia estado sob vigilância de suicídio.

Foi alguns meses depois de sua última aparição pública, no RTE Choice Music Prize, onde ela recebeu o prêmio de Melhor Álbum Clássico Irlandês em homenagem a ela, I Do Not Want What I Haven’t Got, lançado em 1990.

“Isto é para confirmar que a Sra. O’Connor morreu de causas naturais”, disse um porta-voz do Southwark Coroner’s Court, em Londres. “O legista, portanto, cessou o envolvimento na morte dela.”

Ela vinha lutando há algum tempo após a morte de seu filho, descrevendo-se como se sentindo “perdida”.

“Vivo como uma criatura noturna morta-viva desde então” O’Connor emocionalmente twittado. “Ele era o amor da minha vida, a lâmpada da minha alma. Éramos uma alma em duas metades.

“Ele foi a única pessoa que me amou incondicionalmente. Estou perdido no bardo sem ele.”

A dor causada pela fúria de O’Connor por seu filho

O jovem foi encontrado morto em 7 de janeiro de 2022, fora de Dublin, embora a causa da morte não tenha sido divulgada ao público, foi aparentemente confirmada como suicídio por O’Connor no X.com e depois no Twitter, quando ela disse que ele decidiu encerrar sua luta.

Isso aconteceu depois que seu filho de 17 anos escapou da vigilância contra suicídio de um hospital na Irlanda, deixando a cantora furiosa na época sobre como o sistema falhou com ele.

‘Tipo, como um jovem traumatizado de dezessete anos que estava sob vigilância de suicídio no Lynn Ward do Tallaght Hospital conseguiu desaparecer ???’ O’Connor disse na época.

“O hospital, é claro, até agora se recusa a assumir qualquer responsabilidade. Aconteceu alguma coisa com meu filho sob sua supervisão? Ações judiciais.”

Ela então acrescentou que não houve contato do Estado irlandês depois que ele morreu na forma de Tulsa, uma agência para crianças e pais.