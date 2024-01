Causa do incêndio na casa de Tyreek Hill: autoridades revelam o que causou o incêndio na mansão de US $ 7 milhões

Tyreek Hill A forma da NFL não é a única coisa que ganhou as manchetes recentemente depois sua casa foi envolvida pelas chamasque autoridades e investigadores dizem ter sido causado por uma criança brincando com um isqueiro.

A casa pegou fogo na quarta-feira, 3 de janeiro, em Southwest Ranches, Flórida, quando o Wide receiver do Miami Dolphins teve um início de ano decepcionante.

Incêndio na casa de Tyreek Hill: reação horrorizada quando viu sua mansão de US $ 6,9 milhões queimar

No momento, não está claro se a criança é parente de Hill ou como a criança conseguiu acender a chama embora ela esteja sendo tratada como acidental e não maliciosa, segundo o TMZ Sports, o que significa que haverá nenhuma investigação adicional está sendo realizada.

O incêndio foi controlado à tarde com uma mangueira de água e ninguém ficou ferido, sendo que Hill não estava na propriedade enquanto treinava com o Golfinhos à frente de seus Jogo da semana 18 contra o Buffalo Bills.

Apesar de ver US$ 7 milhões pegando fogo, Colina aceitou muito bem quando voltou à propriedade por volta das 15h ET, de acordo com seu agente, Drew Rosenhaus.

“É muito difícil para qualquer pessoa, obviamente, ter sua casa pegando fogo”, disse Rosenhaus ao 7News, “mas Hill estava lidando com isso com tanta equilíbrio quanto você pode esperar”.

Quando é o Bills vs Dolphins?

Ambos Equipes da AFC Leste têm uma chance de vencer sua divisão para ter as melhores chances de vencer o Super Bowl depois dos Golfinhos receberam um devastador Derrota por 56-19 na véspera de Ano Novo em Baltimore.

Agora no Hard Rock Stadium, o Golfinhos tentará ultrapassar a linha para reivindicar a divisão como sua em 7 de janeiro, com o jogo previsto para começar às 20:20 ET.

O Contas entrar na competição tendo vencido quatro vitórias consecutivas desde a derrota para o Filadélfia Eagles, incluindo vitórias sobre o Kansas City Chiefs, Dallas Cowboys, Los Angeles Chargers e New England Patriots.