Cavalo de corrida testa positivo para metanfetamina após vencer corrida, PETA quer treinador banido

Um cavalo de corrida testou positivo para metanfetamina após uma corrida vitoriosa em Ohio… e a punição do treinador irritou a PETA, que agora exige que ele seja banido.

o cavalo, Legado A de Gardy fez um exame de sangue depois de vencer uma corrida no MGM Northfield Park em 3 de setembro… e deu positivo para D-metanfetamina, uma ofensa de Classe 1 Categoria A de acordo com o Associação de trote dos EUA .

Após o resultado positivo, a Ohio State Racing Commission suspendeu o treinador de Samuel Schillaci por um ano… e ordenou que ele pagasse uma multa de US$ 1 mil.

O Standardbred também foi desqualificado… e os ganhos de US$ 4.500 foram devolvidos.

Essa punição claramente não foi suficiente para a PETA, a maior organização de direitos dos animais do mundo, que agora pede que Schillaci seja permanentemente banido do esporte.

“A administração de metanfetamina põe em risco a vida de um cavalo, e os treinadores que tratam um cavalo de forma tão cruel farão o mesmo com os outros também. A comissão deve considerar não apenas a segurança do Legacy A de Gardy, mas também a de todos os outros cavalos no celeiro de Schillaci.