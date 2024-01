Cedric Doumbe duvida que volte a abrir as portas do UFC: ‘Estou melhor aqui’

Cédric Doumbé está ansioso para fazer sua segunda aparição no PFL.

O ex-campeão meio-médio do GLORY correspondeu ao entusiasmo em setembro, quando estreou na promoção com um nocaute espetacular de nove segundos sobre Jordan Zebo, que gerou uma cena estridente entre seus compatriotas franceses no PFL Europe 3. Doumbé agora está pronto para enfrentar a perspectiva invicta. Baissangour Chamsoudinov no dia 7 de março na luta principal de mais um card do PFL Europe em Paris, e ele tem grandes expectativas para o próximo ato.

“Ele tem uma base de fãs muito boa na França”, disse Doumbé na quarta-feira. A hora do MMA.

“Gente, eles estão falando muita merda sobre [him winning] porque ele parece um lutador. Ele é [originally] da Chechênia, ele parece um lutador, e ninguém [has been able to] me leve. E eles acham que ele é o cara, assim como pensaram que Jordan era o cara. Então agora eles acham que ele é o cara, mas eu vou mostrar o mesmo – nocaute no primeiro round – e eles vão encontrar outro cara que deveria ser o cara, aquele cara. E é a mesma merda, um dia diferente.”

Doumbé, 31 anos, é geralmente considerado um dos maiores pesos meio-médios do MMA.

Sua estreia no PFL tornou-se instantaneamente uma das estreias mais comentadas de 2023. Conhecido por seu talento para o drama, Doumbé marchou com um colchão para seu oponente, liderou a multidão – e o astro do futebol francês Kylian Mbappe – em um canto estrondoso, em seguida, colocou Zebo para dormir em poucos segundos com uma mão esquerda monstruosa.

Foi uma apresentação reveladora diante de uma multidão com ingressos esgotados de mais de 7.000 torcedores no Zénith Paris, e Doumbé já aumentou a aposta para sua apresentação no segundo ano – o francês disse que sua próxima luta esgotou quase 20.000 lugares para o Accor Arena em apenas 20 minutos. Para o kickboxer condecorado, é mais uma validação de que ele fez a jogada certa ao assinar com o PFL depois de originalmente esperar ingressar no UFC em 2022. A estreia de Doumbé no octógono fracassou devido a um problema médico e ele acabou sendo dispensado de seu contrato.

Menos de dois anos depois, ele não se arrepende.

“Isso me faz sorrir porque eles estragaram tudo”, disse Doumbé sobre o UFC. “Eles foderam tudo. Mas não perdi nada. Eles perderam. Então é isso, sabe? Tudo acontece por uma razão.

“Estou apenas fazendo a minha parte. Eu sei que faria o mesmo – talvez até melhor, talvez menos – no UFC, mas estou apenas fazendo o meu trabalho. Algumas pessoas dizem: ‘Você nunca terá feito isso [walkout] com o colchão no UFC, eles nunca vão deixar você fazer isso’, então estou melhor aqui.”

Com mais de 80 lutas de kickboxing em seu nome, Doumbé sabe que não é um frangote quando se trata de seu futuro nos esportes de combate. Embora ele ainda esteja no auge de seus poderes, ele não espera lutar até os trinta e tantos anos. Por isso, ele está concentrando todas as suas energias na parceria com o PFL e duvida que algum dia volte a abrir as portas do UFC.

“Nunca sabemos o que acontecerá amanhã, mas acho que 90% não”, disse Doumbé. “Noventa por cento não, porque não tenho 20, não tenho 21. Não sou aquele lutador mais jovem. Então acho que estou mais perto do fim do que do começo, então acho que não vou abrir a porta do UFC de novo. Mas nunca sabemos.”

Doumbé já tem grandes planos para seu próximo passo após 7 de março. Assim que vencer, ele espera que seu próximo adversário seja o ex-campeão do UFC Anthony Pettis. Ele está confiante de que um dia poderá lotar o Parc des Princes, da França, o enorme estádio que abriga o clube de futebol Paris Saint-Germain.

Primeiro, porém, ele precisa passar por Chamsoudinov. O checheno de 22 anos tem um perfeito 8-0 em sua jovem carreira no MMA e nocauteou no segundo round o veterano do UFC Efrain Escudero em sua aparição mais recente.

“Ele é melhor que Jordan”, disse Doumbé. “Ele tem um judô muito bom. Ele é do judô, ele é judoca. Mas mesmo a sua luta livre não é suficiente para me impressionar. Acho que até no chão, no chão, sou melhor que ele. Mas ninguém sabe [because] você ainda não viu.

“Muitos dos fãs dele acham que ele é o cara. Mas até o Jordan, todo mundo pensou que seria o cara que iria me expor, mas é sempre a mesma coisa.”