Celebridades de Hollywood se reúnem no Chateau Marmont para festa pré-Globo de Ouro

Confira esta lista de celebridades fotografadas entrando e saindo do icônico hotel de Los Angeles para o sarau “W Magazine’s Best Performances Issue” … Eiza Gonzalez, Nic Cage, Tallulah Willis, James Marsden, Emma Stone, Gabrielle Union, Tobey Maguire, Kaia Gerber, Laura Harrier, Strom Reid, Danielle Brooks, Natasha Lyonne, Tinashe e Julia Garner.

Esses foram apenas os rostos famosos que vimos. Temos certeza de que havia muito mais pessoas festejando dentro do hotel antes da grande extravagância do Globo de Ouro de 2024 no domingo no Beverly Hilton Hotel.