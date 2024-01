Cena de nudez de ‘Saltburn’ volta a aparecer nas paradas de ‘Murder on the Dancefloor’

Barry KeoghanO novo filme de tem uma música que saiu há mais de 20 anos de volta às paradas – e tudo graças a uma dança bacana que ele fez no final, onde ele está nu.

Claro, estamos falando de “Saltburn” e da cena final em que o personagem principal extermina com sucesso uma família super-rica no Reino Unido para herdar sua riqueza e propriedades. Para comemorar ele faz um número intrincado pela casa em seu terno de aniversário… com Sophie Ellis-Bextora música de 2001, “Murder on the Dancefloor”, tocando ao fundo.

No contexto do filme, a faixa faz sentido… e é muito adequada ao que está acontecendo. Mas parece que as pessoas estão redescobrindo esse velho, mas bom, de novo… porque ele está de volta ao 8º lugar na parada oficial de singles do Reino Unido – sem mencionar o aumento no gráfico de vendas de músicas digitais eletrônicas/de dança da Billboard, onde fica em 3º lugar atrás músicas de Cher dar Dua Lipa.

Em outros lugares, o memorável da Ellis-Bextor está nas paradas de diferentes listas de tendências, no Spotify, etc.

“Saltburn” está obviamente gravado na mente das pessoas – porque o público saiu do teatro e foi procurar por ‘Murder’, levando a música através de todas essas diferentes plataformas/streamers.

SEB está grata pela atenção – e pelo dinheiro extra em seu bolso, temos certeza – dizendo à BBC… “É extraordinário. É uma música que canto há mais de 20 anos, ainda adoro cantá-la. Eu adoro a forma como as pessoas reagem quando faço isso ao vivo.”

Ela acrescenta: “É lindo que novas pessoas descubram isso, criem novas memórias com as pessoas”, observando que ela realmente não processou toda a atenção recém-adquirida.

Veja bem, a dança totalmente nua em todo o castelo é talvez um dos momentos menos chocantes do filme… há muitos outros, incluindo uma cena de sexo com um túmulo, um destaque na banheira com sêmen, etc. . Sim, é esse tipo de filme – totalmente louco.