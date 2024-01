Cena impressionante quando Andy Delort desmaia e convulsiona no meio da partida no Catar

Andy Delort, atacante francês do Umm-Salal desabou e convulsionou em campo aos 16 minutos do Copa das Estrelas do Catar final contra Al Arabi.

Dez minutos depois de marcar o primeiro gol do seu time, o atacante francês começou a girar, como se estivesse atordoado, segundos antes caindo no chão e convulsionando.

Andy Delort foi rapidamente atendido pelos serviços médicos presentes no estádio, enquanto toda a situação trazia terror aos que estavam em campo.

A partida continuou a ser disputada, com Umm-Salal vence o Al Arabi nos pênaltis (5-4) no tempo normal terminou empatado em 4-4 e, segundo a imprensa francesa, o jogador foi visto no banco de sua equipe no segundo tempo, acompanhando o desenrolar da ação.

A preocupação inicial diminuiu

Andy Delort marcou cinco gols e quatro assistências em 12 partidas pelo Umm-Salal, tendo ingressado há alguns meses vindo do Lado francês do Nantes. A preocupação do jogador foi imediata quando ele desmaiou em campo, visto que vimos o caráter trágico de tais ocorrências.

No entanto, de acordo com o relatório francês acima mencionado, Delort parece estar fora de perigo imediato e foi capaz de ser recuperado.

Ainda não está claro o que causou o problema, seja médico, cardíaco ou desidratação.

O atacante passou a maior parte de sua carreira no futebol francês.

Ele disputou 14 partidas pelo Lateral mexicano Tigres UANL durante a temporada 2016-2017 e 11 jogos para Lado inglês Wigan Athletic em 2014-2015.