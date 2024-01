Censor de Kanye West e Bianca confrontados e gritados por espectador aleatório

Ye e sua esposa estavam cuidando da própria vida no domingo em Melrose Place, quando um espectador que parecia surgir do nada lançou um discurso estranhamente pessoal contra KW enquanto o casal voltava para seu Range Rover.

Kanye e Bianca – que voltou a exibir suas curvas em uma roupa justa e justa – pareciam bastante alarmados com o homem franco aqui… que se aproximou um pouco deles e até bloqueou seu caminho por alguns momentos enquanto eles estavam saindo e saindo.

O cara parecia ter problemas com Kanye … gritando e repetindo: “Você não é um merda, garoto !!!” O cara também disse a eles que eles estavam em seu território e ele continuou dizendo coisas sobre Lúcifer, o Diabo e 666 enquanto fazia alguns sinais ameaçadores com as mãos.