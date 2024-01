CEO da PFL reage à assinatura de Kayla Harrison com o UFC, ‘decepcionado’ por ela ‘optar por não fazer’ Cris Cyborg lutar

Pela primeira vez desde que se tornou lutadora profissional, Kayla Harrison chamará mais uma promoção para casa.

Depois de passar os últimos seis anos no PFL, Harrison deve estrear no UFC contra a ex-campeã peso galo do UFC, Holly Holm, no histórico card do UFC 300, em abril. Apesar dos esforços do PFL para mantê-la, Harrison finalmente decidiu seguir para o UFC, porém não parece haver qualquer desavença com seu ex-empregador.

“Ouça, desejamos felicidades a Kayla”, disse o CEO do PFL, Peter Murray, na quarta-feira, quando questionado sobre a saída de Harrison. “Ela é bicampeã conosco, no 155 feminino, e está indo para o UFC. Ela estará em um card histórico, o que acredito ser uma prova do nível e da qualidade do talento do PFL. Desejamos-lhe boa sorte.

“Vai ser interessante ver Kayla lutando na divisão 135, mas [we wish] nada além do melhor, nada além de amor. Continuaremos entusiasmados em apoiar as mulheres no esporte. Temos algumas das melhores mulheres do planeta nos esportes de combate.”

Antes de Harrison assinar com o UFC, houve tentativas de contratá-la contra a campeã peso pena do Bellator, Cris Cyborg, depois que os dois travaram uma guerra de palavras durante anos por causa de uma luta potencial.

Havia esperança de que talvez Harrison pudesse enfrentar Cyborg no próximo card PFL vs. Bellator em fevereiro ou talvez até no final do ano. No final das contas, as negociações nunca chegaram tão longe porque Harrison já estava pensando em ir para o UFC.

Murray admitiu que essa é provavelmente a maior perda de toda esta situação, porque ele acredita que Harrison vs. Cyborg seria um evento principal marcante.

“Estamos desapontados porque a luta entre Cyborg e Kayla não aconteceu”, disse Murray. “Kayla optou por não fazer isso acontecer e passar para o próximo capítulo.

“Tivemos a luta que importa. A luta que mais importa. Sinceramente, a maior luta do esporte feminino, no MMA. No final das contas, Kayla tomou a decisão de seguir em frente. Queríamos fazer essa luta, mas mais uma vez vamos continuar construindo o que estamos construindo. Temos uma ótima escalação do PFLW e, em relação aos detalhes do contrato, está tudo bem. Apoiamos Kayla.”

Murray se recusou a entrar em detalhes do contrato de Harrison depois que o cofundador do PFL, Donn Davis, afirmou anteriormente que acreditava que a bicampeã olímpica ainda tinha uma luta restante em seu contrato com o PFL. No final das contas, o PFL não colocou nenhum obstáculo quando ficou claro que Harrison queria seguir para o UFC.

“Não vamos entrar em detalhes do contrato, mas como eu disse, apoiamos o próximo capítulo de Kayla”, disse Murray. “Escute, seis anos e meio, introduzimos Kayla no esporte. Ela é uma campeã e com certeza continuaremos torcendo por ela, representando o PFL e se misturando com o UFC e seus lutadores.”

Com a saída de Harrison, Murray também anunciou que o PFL apresentará uma divisão de peso mosca feminino, porém o peso pena feminino não participará do formato da próxima temporada de 2024.

Os pesos penas ainda terão uma casa no PFL e no Bellator, já que a promoção agora gira em torno de potencialmente colocar a campeã de 2023, Larissa Pacheco, contra o Cyborg ainda este ano.

“Você pensa em Larissa Pacheco – Larissa, duas vezes campeã do PFL, 155 feminina em 2022 e venceu o campeonato de 145 no ano passado”, disse Murray. “Então ela tem dois cinturões, duas categorias de peso diferentes. Ela obviamente derrotou Kayla em 2022 naquele campeonato. Ela está pronta. Ela quer Cyborg, eu tenho certeza disso.

“Temos uma grande divisão entre 145ers e 155 e estamos trazendo o 125 feminino do PFL Europa. Decidimos trazer o 125 feminino como categoria de peso feminino junto com as cinco categorias de peso masculino [in 2024]. Fora isso, você verá Larissa e Cyborg em um cartão pay-per-view, você os verá em possíveis cartões do Bellator, eventos globais. Portanto, temos a oportunidade de expandir nosso foco com as mulheres e esse era o objetivo.”