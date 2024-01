Chael Sonnen acredita que Dricus du Plessis venceu todas as rodadas contra Sean Strickland

Chael Sonnen acredita que Dricus du Plessis não apenas venceu Sean Strickland de forma justa, mas também não foi particularmente próximo.

No último sábado, du Plessis e Strickland se enfrentaram na luta principal do UFC 297 com o título dos médios em jogo. Depois de uma luta competitiva, du Plessis levou para casa uma vitória por decisão dividida para conquistar o cinturão. Na sequência, vários fãs e o próprio Strickland alegaram roubo, mas Sonnen acredita que isso é ridículo.

“Não escondo meu preconceito. Eu tento ser imparcial [but] Sou um ser humano”, disse Sonnen em seu canal no YouTube. “Então, quando eu tenho um preconceito, eu revelo para vocês. Eu divulgo e ainda tento ser imparcial. Então, estou torcendo por Sean. … Perdemos todas as rodadas. Perdemos todos os rounds da luta.

“Havia até um lugar de esperança. A esperança veio na forma de comentários de Dominick Cruz. Dominick Cruz foi rapidamente demitido por Jon Anik – que estava certo em demiti-lo. O que Dominick disse foi: ‘Não se esqueça, isso é um dano. Sim, du Plessis o está pressionando. Sim, du Plessis está escolhendo em que faixa eles lutam. Ele é o único que está lutando esta noite. Sim, du Plessis o toca mais com as mãos e os pés, mas esse não é o critério. O critério é dano. Acrescentei muito às palavras de Dominick. Ele disse: ‘Se você olhar os danos, acho que Strickland está vencendo a luta’.

“Isso é o que chamamos de local de esperança. É aí que recebo um pouco de esperança, mas então Jon corrige Dom… ‘Ei, isso não está dentro das regras. Não é só assim que funciona quando você olha para um sistema obrigatório de 10-9. … Chega o fim da luta, e o quinto round eu dou para o Strickland. Agora, quando digo que dou a Strickland, estou fazendo uma previsão sobre o que acredito que os juízes farão. … Digo isso porque, quando digo que Strickland venceu o quinto round, não tenho certeza se ele venceu. Foi muito perto. Foi sua melhor rodada. Eu não acho que ele tenha feito isso, mas ele pode ter feito isso.”

Após o UFC 297, outras figuras do MMA também defenderam a vitória de du Plessis, mas a crença de Sonnen de que du Plessis varreu todos os rounds não é amplamente aceita. Os dois juízes que marcaram a luta para du Plessis deram-lhe apenas três rounds. Mas Sonnen mantém a sua opinião, embora tenha apresentado uma possível razão pela qual estava tão afastado do consenso.

“No meu coração, acho que foi 5-0”, disse Sonnen. “Com uma tendência real para Strickland, foi 5-0, e o melhor cenário foi 4-1. E acho que a maior parte do público concordou comigo. … Parecia que eles não tiveram problemas com as pontuações. Fiquei surpreso quando foi uma decisão dividida. E eu não sou como a maioria dos caras: ‘Eu só quero um julgamento bom e justo’. Eu não. Eu quero que meu cara ganhe. Eu não me importo se é por bem ou por mal. Eu não me importo com isso. Então, se vamos roubar um de du Plessis e pendurar o chapéu no que Dominick Cruz disse: ‘Ei, ficamos sobrecarregados, pressionados, recuados o tempo todo, não controlamos onde a luta aconteceu, embora nós fizemos isso, quebramos mais a sua cara do que você quebrou a nossa, ‘Estou dentro! Eu vou beber a isso. Vamos seguir em frente com o nosso dia.

“Então, quando um [scorecard] veio para Strickland, fiquei surpreso. Agora, minha maior surpresa foi que, no final das contas, Joe Rogan, definitivamente se qualifica como um especialista na área, Dana White, definitivamente se qualifica como um especialista na área – ambos tinham Strickland. Assistimos a mesma coisa? Joe Rogan e Dana são muito interessantes… eles têm uma coisa em comum, uma coisa diferente de mim: ouvi os comentários e eles não. E só estou me perguntando se fui influenciado. Estou me perguntando. Eu não senti isso. Não me senti influenciado.”

Apesar de acreditar que du Plessis venceu o card, Sonnen ainda acha que uma revanche imediata poderia estar em jogo, dizendo que du Plessis x Israel Adesanya é provavelmente o próximo, mas que ainda há uma janela para Strickland intervir.

“Isso muda tudo, o fato de haver polêmica naquela luta, o fato de que um juiz oficial, sem falar no mais alto escalão, o juiz mais respeitado da noite, defendeu Strickland. O que você faz com isso? Sonnen disse. “Porque em uma circunstância normal, você consideraria seriamente uma revanche. Não estamos numa situação normal. Estamos em uma situação anormal onde o UFC 300 está chegando e já vimos o calor que Izzy e du Plessis podem gerar.

“Essa é a luta que eles estão tentando travar. No momento, nos bastidores, essa é a luta que eles estão tentando fazer por 300. E me pergunto, à luz do que sabemos agora, essa é a luta certa? Porque não se esqueça, não estamos seguindo rankings, vamos fingir que estamos seguindo rankings. Não vamos por conquistas, vamos fingir que vamos por conquistas. Vamos por uma coisa: Qual luta é maior? Qual luta vocês querem ver mais?”