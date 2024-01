Chael Sonnen explica como Jon Jones poderia encerrar a narrativa de Tom Aspinall para sempre: ‘Isso o irrita’

Jon Jones pode estar lutando para conquistar o tribunal da opinião pública em sua rivalidade com Tom Aspinall, mas Chael Sonnen acredita que há uma maneira fácil de resolver isso.

“Jon não gosta desse lado [MMA]ele não entende isso”, disse Sonnen em seu De nada podcast. “Ele acha que mais dinheiro e mais elogios deveriam ir para quem consegue derrotar mais pessoas. Então Jon poderia acabar com isso. Ele poderia encerrar algo que não quer continuar dizendo uma palavra, que é sim. Mas você quer saber uma coisa? Jon também poderia terminar dizendo uma palavra, que é não. ‘Não, estou planejando fazer mais um. Meus planos não mudaram para você. Pretendo lutar com o Stipe Miocic, que é ótimo. Stipe pode ser quem me derrubará. Descobriremos naquela noite, mas talvez ele não. Isso seria outro degrau e será suficiente. Meus planos não envolvem você. Ele poderia fazer isso.

“Daniel Cormier dispensou efetivamente Curtis Blaydes. Eu estava lá na noite em que ele fez isso, ele fez isso na mesa da ESPN. Ele tinha acabado de lutar, Curtis o chamou e Daniel era um cavalheiro. Ele disse: ‘Ei, esse cara é bom. Ele tem alcance, sua trocação melhorou, é campeão nacional de wrestling, é mais jovem, tem uma grande carreira pela frente. Mas ele e eu nunca dividiremos o octógono.’ E o Daniel não disse que é porque não é uma luta competitiva. Ele não disse que era melhor que ele. Ele nem disse que poderia vencê-lo. Ele disse: ‘Eu sou um campeão, eu consigo [pay-per-view] pontos. Eu luto com pessoas que têm grandes nomes. Você não.

“Ele empatou com ele diretamente”, continuou Sonnen. “Nunca falei sobre quem é melhor, cujo legado, quem deveria ser mais lembrado. Daniel disse a verdade: ‘Não posso ganhar dinheiro lutando com você. Você é uma luta perigosa que não traz dinheiro. Vencer lutas não leva você até mim, só para você saber. Eu sei que eles te disseram isso, mas não é verdade. Eu sei que as revistas dizem que conseguir uma classificação elevada traz você até mim – estou avisando agora, isso não acontece. Conquiste a multidão que está disposta a parar o que está fazendo, gastar seu dinheiro e tempo para cuidar de você, e é assim que você chega até mim. E você não fez isso.

“Foi tão eficaz que nunca mais foi discutido. Curtis Blaydes versus Daniel Cormier, quando Daniel era campeão, nunca mais foi discutido. Então Jon Jones poderia dizer: ‘Você é jovem e bom e não estou procurando por isso. Não.’ Ou ele poderia dizer: ‘Você é péssimo. Não’, mas ainda seria definitivo e ele poderia acabar com isso. Ou ele poderia dizer: ‘Sim. Vamos seguir o plano. Eu estou com Stipe primeiro e depois irei ver você.’”

A rivalidade entre Jones, 36, e Aspinall, 30, ultrapassou a divisão dos pesos pesados ​​do UFC.

De um lado está o debate sobre Jones, o atual campeão que conquistou o cinturão em março de 2023 com uma finalização no primeiro round sobre Ciryl Gane e deveria lutar contra Stipe Miocic em novembro passado, antes que lesões o tirassem da luta. Com Jones afastado, Aspinall entrou na luta principal do UFC 295 e demoliu Sergei Pavlovich com um nocaute de 69 segundos para conquistar o título interino de pesos pesados ​​do UFC. Desde então, Aspinall tem feito campanha incansavelmente para uma luta contra Jones ou Miocic, enquanto Jones se manteve firme em sua recusa em se afastar da luta com Miocic sempre que puder retornar no final deste ano.

Sonnen acredita que Jones só está piorando a situação para si mesmo com a maneira como continua a comunicar sua mensagem.

“Uma coisa é que Jon não disse sim e não disse não. Ele deixou bem claro que isso o irrita”, disse Sonnen.

“É tipo, por que ele não consegue um motorista? Por que ele não se separaria [with] algum dinheiro? Se você está dando US$ 10 mil a uma stripper que nunca mais verá, por que não contrataria um escritor por US$ 10 mil? Ele vai trabalhar, vai ficar lá o ano todo. Isso é mais ou menos o que custaria para alguém gerenciar sua página no Twitter – cerca de US$ 10 mil por um ano inteiro para um cara realmente top, um cara da WWE, um cara que trabalhou em Hollywood. Um verdadeiro escritor profissional de primeira linha, isso é o que custaria. E você sabe que Jon não tem motorista, é por isso que ele tem DUIs, e você sabe que ele não tem escritor, é por isso que ele comete erros de digitação.”

“O que é que estamos fazendo? O que estamos tentando fazer? Sonnen continuou. “Jon poderia terminar isso dizendo sim ou não. Jon tem o poder de qualquer maneira. Suas razões não importam, de forma alguma.

“Há uma maneira de obter alguma clareza, há uma maneira de turvar essas águas e há uma maneira de fazer o que Daniel fez e dizer: ‘Você simplesmente não é popular.’ Seja qual for o motivo, você tem que dar uma resposta ao cara, sim ou não, ou continuaremos fazendo isso. Geralmente eu ficaria bem [if this feud continued]. Como se fosse Conor [McGregor] ou alguém divertido ou divertido, espero que continue. [But] vocês não são divertidos. Isso é chato.