Charles Barkley diz que Draymond Green é um bom jogador, pessoa, mas as travessuras devem parar

É verdade… a NBA é melhor com Draymond Verde na quadra de basquete, de acordo com Carlos Barkleyque nos diz que o campeão 4x está em uma encruzilhada e é hora de acabar com as “travessuras”.

TMZ Esportes conversamos com o jogador do Hall da Fama em Nova York na manhã de quarta-feira … onde perguntamos a Chuck sobre o retorno de Green, de 33 anos, aos Warriors após o mês passado briga com centro Suns Jusuf Nurkic.

“É ótimo ter Draymond de volta, ótimo tê-lo de volta”, disse Barkley.

“Ele é um jogador muito bom, é bom para a NBA. Espero que ele se livre das palhaçadas porque é um jogador muito bom e um cara legal, mas como eu disse, ele precisa parar de se colocar em situações ruins.”

Claro, além dos 4 anéis que ganhou com o Golden State, Green é 4x NBA All-Star e ex-Jogador Defensivo do Ano… mas também houve alguns incidentes feios, muitos ocorrendo em tribunal durante os jogos. Houve também o Jordan Poole soco.



Na verdade, antes do golpe de Nurkic, Green foi suspenso por cinco jogos por colocar Rudy Gobert em uma chave de braço durante uma luta no jogo com os Timberwolves.

Por tudo isso, Charles diz que Draymond deve manter o nariz limpo no futuro.

“Obviamente, duas grandes suspensões são um grande problema. Ele tem que andar em uma linha reta e estreita. Ele simplesmente não foi justo consigo mesmo e com sua equipe.”

FWIW, parece que Green recebeu a mensagem… recentemente Falando sobre como ele cresceu durante seu mês de folga.



Há mais sobre a lenda da NBA… também conversamos com Barkley sobre o veterano da NBA Dennis Schroder finalmente explicando como ele atrapalhou-se com uma bolsa de US$ 84 milhões alguns anos atrás.