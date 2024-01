Charles Barkley não se conteve: ‘Eu teria dado um soco na cara de Aaron Rodgers’

Charles Barkley, conhecido por suas opiniões não filtradas, não se conteve durante uma recente aparição no Conversa da mesa.

A lenda da NBA expressou sua forte desaprovação pelo quarterback do New York Jets, Aaron Rodgers, e pelos comentários polêmicos que recentemente o colocaram no centro das atenções.

Barkley: Rodgers cruzou a linha

Aaron Rodgers provocou uma tempestade com comentários feitos em O Pat McAfee Show, sugerindo que Jimmy Kimmel pode estar no Jeffrey Epstein lista.

As observações receberam críticas generalizadas, levando até Kimmel para emitir uma resposta forte contra as alegações de Rodgers.

Hall da Fama da NBACharles Barkley, conhecido por sua franqueza, não mediu palavras quando questionado sobre a controvérsia Rodgers-Kimmel.

Em uma entrevista recente em Notícias matinais da CBS, Barkley disse que Rodgers tinha inequivocamente “100%” cruzou a linha.

Barkley’s comentário completo não deixou dúvidas sobre sua opinião sobre o assunto:

“Eu teria dado um soco na cara dele… Acho que quando você está no centro das atenções, as pessoas podem dizer coisas sobre você que fazem parte do território, mas quando você começa a comparar as pessoas a sair com pedófilos e pessoas sair e fazer sexo com meninas menores de idade… são alegações perigosas.”

“Adoro como Jimmy respondeu, mas ouça, não conheço Aaron Rodgers… Já disse olá para ele algumas vezes. como se isso fosse uma calúnia quando você diz que as pessoas gostam, bem, ele anda com pedófilos e pessoas fazendo sexo com meninas menores de idade.”

Aaron Rodgers se recusou a pedir desculpas pelos comentários

Apesar de enfrentar reações adversas e uma resposta severa por parte KimmelRodgers não recuou.

Ele continuou a fazer comentários polêmicos no The Pat McAfee Show, garantindo que permaneceria nas manchetes mesmo depois que as esperanças de seu time nos playoffs foram frustradas.

Na esteira das controvérsias em curso, Pat McAfee anunciou em Quarta-feira que Aaron Rodgers não faria mais aparições em seu programa nesta temporada.

Embora se espere que o quarterback retorne após a temporada, por enquanto ele permanecerá fora dos holofotes.