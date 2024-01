Charles Oliveira x Arman Tsarukyan anunciado no UFC 300, vencedor para enfrentar Islam Makhachev

Charles Oliveira e Arman Tsarukyan estão colocando tudo em risco em um dos maiores shows do ano.

CEO do UFC, Dana White anunciado Domingo que Oliveira enfrenta Tsarukyan no peso leve do UFC 300, na T-Mobile Arena, em Las Vegas. Ele acrescentou que o vencedor da luta de 13 de abril se tornará o candidato número 1 ao campeão Islam Makhachev, que White espera retornar no verão, após se recuperar de uma lesão.

Oliveira estava originalmente escalado para lutar contra Makhachev no UFC 294 em outubro passado, mas um corte de última hora sofrido nos treinos o forçou a sair da vaga no evento principal (ele foi posteriormente substituído pelo campeão peso pena Alexander Volkanovski, que perdeu para Makhachev no primeiro round). suprimir). “Do Bronx” lutou pela primeira vez com Makhachev no UFC 280 pelo título vago dos leves, que Makhachev venceu ao finalizar Oliveira no segundo round.

Em sua partida mais recente, em junho passado, Oliveira marcou uma vitória por nocaute técnico no primeiro round sobre Beneil Dariush para ganhar uma segunda chance em Makhachev. Agora o ex-campeão precisa superar um adversário de elite para recuperar a oportunidade de revanche.

Tsarukyan busca sua própria revanche contra Makhachev depois de perder em uma decisão difícil para o atual campeão em sua estreia, há cinco anos. Desde esse encontro, Tsarukyan venceu oito das últimas nove lutas, incluindo finalizações sobre Dariush, Joaquim Silva e Joel Alvarez.

O UFC 300 ainda não tem atração principal oficial, com Jiri Prochazka x Aleksandar Rakic, Calvin Kattar x Aljamain Sterling e Bo Nickal x Cody Brundage atualmente anunciados para o evento.