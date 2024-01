Chefes de vantagem? Andy Reid não perdeu para treinadores como John Harbaugh em sua carreira nos playoffs da NFL

No fica surpreso ao ver o Corvos de Baltimore e Chefes de Kansas City se preparando para a batalha no Campeonato AFC este fim de semana. As duas franquias desenvolveram uma reputação de sucesso, e muito disso pode ser atribuído ao seu treinadores principais.

John Harbaugh e Andy Reid passaram mais de uma década guiando os Ravens e Chiefs, respectivamente, para uma variedade de temporadas de vitórias e aparições nos playoffs. Então, quem tem vantagem no confronto de domingo? Os números apontam para Reid.

O bigode de Andy Reid congelou e Rashee Rice não para de rir disso

Andy Reid enfrenta o ex-assistente John Harbaugh

De acordo com Jeff Kerr da CBS Sports, Reid enfrentou um ex-assistente dele em cinco ocasiões diferentes nos playoffs. Ele tem ganhou todos os jogos até este ponto.

2008: Eagles derrotam os Vikings de Brad Childress, 26-14

2020: Chiefs derrotam Sean McDermott’s Bills, 38-24

2021: Chiefs derrotam Sean McDermott’s Bills, 42-36

2022: Chiefs derrotam os Jaguars de Doug Pederson por 27-20

2023: Chiefs derrotam Sean McDermott’s Bills, 27-24

Parece que o aprendiz ainda não se tornou o mestre quando se trata de Reid enfrentando seus ex-colegas de trabalho. É verdade que três dessas vitórias foram contra o mesmo ex-assistente e equipe.

Harbaugh – que trabalhou com Reid na Filadélfia desde 1999-2007 – traz para este confronto um ataque explosivo liderado por O líder do MVP, Lamar Jackson e uma defesa de elite guiada pelo candidato a treinador principal Mike Macdonald. Este pode ser o momento de Reid cair nas mãos de um ex-aluno.

Obviamente, é um grande negócio em termos de relacionamento. Isso vem de muito, muito tempo. Maior respeito por Andy, maior apreço pelo que ele realizou como treinador. Aprendi muito como treinador e como pessoa. Então, competir contra ele todos esses anos tem sido realmente desafiador. John Harbaugh

Como se o jogo do Campeonato AFC já não tivesse ótimas histórias, há outro para ficar de olho.