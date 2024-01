Chega de controvérsia sobre Kyler: Cards comprometidos em manter Murray

To enredo mais intrigante de grande parte do Cardeais do Arizona‘Temporada de 2023 centrada no futuro do quarterback Kyler Murray. A ex-escolha número 1 geral perdeu os primeiros nove jogos da temporada ao terminar a reabilitação de uma lesão no ligamento cruzado anterior sofrida em dezembro de 2022, e Arizona tropeçou para uma largada de 1-8 sob um novo regime de treinador principal Jonathan Gannon e gerente geral Montanhas Ossenfort – levando a intensa especulação de que o par tentaria seguir em frente Murray antes de seu mamute extensão de cinco anos e US$ 230 milhões chutado.

Mas Murray conquistou Gannon e Ossenfort com suas atuações desde que voltou de lesão na semana 10. Ele liderou o Cardeais a três vitórias em sete jogos – incluindo uma reviravolta chocante para o atual NFC campeão Filadélfia Eagles na tarde de domingo – e Gannon na terça encerrou todas as especulações sobre o futuro do quarterback no deserto.

Gannon ansioso pelo futuro com Murray

Durante sua aparição semanal no “Queimaduras e Gambo” em FénixGannon disse que não tinha dúvidas de que Murray seria o QB1 dos Cardinals em 2024, chamando-o de “”do Arizona”.quarterback da franquia“quando começa sua extensão até 2028.

Os comentários de Gannon vêm na sequência do desempenho mais impressionante de Murray desde que ele voltou de uma lesão no joelho. Murray completou 25 de suas 31 tentativas de passe contra o Águias e jogou três passes para touchdown enquanto contabiliza 256 jardas totais – tudo sem receptor superior Hollywood marromque está na reserva devido a uma lesão no calcanhar.

A vitória frustrada em Filadélfia foi um passo encorajador para uma franquia dos Cardinals que tentava incutir uma nova cultura após uma terrível campanha de 2022 que resultou na saída do antigo gerente geral Steve Keim e treinador principal Penhasco Kingsbury. O próximo passo é acertar Draft de 2024 da NFLonde o Arizona colherá cedo e com frequência.

Conseguir ajuda para Murray durante o rascunho

Os Cardinals possuem seis das primeiras 81 escolhas no draft de 2024Incluindo duas seleções de primeira rodada – um dos quais deverá ficar em algum lugar entre os cinco primeiros. Se o Arizona (4-12) perder para o Seattle Seahawks na semana 18, é garantido que não haverá colheita inferior a quarto lugar geral – onde o GM Ossenfort do primeiro ano deve ser capaz de recrutar um jogador promissor como wide receiver, dando a Murray uma nova arma na forma de LSUde Malik Nabers, Washingtonde Roma Odunzeou Estado de Ohioe é valorizado em toda parte Marvin Harrison Jr.

Ossenfort também estará focado em reforçar a fraca profundidade dos Cardinals como cornerback e reforçar as linhas ofensivas e defensivas com seu bando de escolhas nos primeiros dois dias do draft. São muitas as necessidades para uma franquia em reconstrução, mas ter o quarterback estrela no lugar dá ao Arizona uma vantagem sobre times em posição semelhante.