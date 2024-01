Cher confirma que o filho Elijah Blue Allman está desaparecido e teme que ele gaste dinheiro em drogas

Quer expressou profunda preocupação com o bem-estar de seu filho, Elias Azul Allmanafirmando que ele é atualmente desaparecido e exigindo urgentemente sua nomeação como sua conservadora temporária devido a apreensões sobre sua saúde mental.

Em documentos judiciais apresentados na quinta-feira, o icônico cantor de “Believe” detalhou que Allmanprestes a receber recursos de um trust, enfrenta dificuldades em “administrar suas finanças” devido a problemas graves de saúde mental e abuso de substâncias.

De acordo com documentos obtidos pela Page Six, Cher afirma que sem intervenção, Os recursos financeiros de Allman seriam rapidamente esgotados com drogas, deixando-o incapaz de cuidar de si mesmo.

A cantora de 77 anos enfatizou que As preocupações com a saúde mental de Allman representam um sério risco para sua vida.Cher afirma ainda que Esposa de Allman, Marie-Ângela Kingcom quem se reconciliou recentemente, pode tentar impedi-lo de tomar conhecimento da audiência de tutela marcada para 5 de janeiro.

Por que Cher está tão preocupada com o vício em drogas de seu filho?

Nos autos judiciais, Cher sustenta que assumir a tutela temporária não prejudicaria A situação financeira de Allman.

Cher havia inicialmente entrado com pedido de tutela exclusiva no final de dezembro, com o objetivo de auxiliar na administração do patrimônio de Allman. No pedido inicial, a estrela de “Moonstruck” afirmou que Allman, o filho que ela divide com o falecido cantor Gregg Allmannão conseguiu manifestar preferência quanto à nomeação de um conservador.

Destacando isso Allman ganha $ 120.000 anualmente e tem direito a distribuições regulares de um trust estabelecido por seu pai, Cher documentos judiciais esclarecem o aspecto financeiro do pedido de tutela.

Em resposta à divulgação pública de Cher intenção, King expressou seu desconforto, achando a tutela “profundamente perturbadora”. A representante de King afirmou sua capacidade de cuidar do marido e tomar decisões médicas e financeiras sólidas em seu nome, apesar de um histórico de sentimento de fragilidade em seu casamento de 10 anos.