Cher fica provocativa com o jovem namorado Alexander Edwards depois de ter negada a tutela do filho Elijah Blue Allman

Chera superestrela que desafia o envelhecimento, recentemente acessou as redes sociais para compartilhar uma foto íntima e provocante com seu namorado muito mais jovem, Alexandre Eduardo.

O ícone da música e do cinema de 77 anos foi visto montando em seu parceiro de 38 anos, mostrando sua forte conexão, apesar da notável diferença de idade de 40 anos.

Cher, preocupada com a saúde mental do filho Elijah Blue Allman, pede tutela temporária

A foto, contra um fundo branco puro, destacou os penteados loiros platinados compartilhados, aumentando o visual marcante.

Na fotografia, Cher exalava seu carisma e estilo atemporais. Ela usava um penteado volumoso em forma de colmeia com franja ampla, uma reminiscência de seu talento duradouro para a moda.

A roupa de Cher, uma camisa preta de mangas compridas com decote em V combinada com calças lounge estampadas em preto e branco enfiadas em botas brancas felpudas, complementava Eduardo‘estilo casual de jeans e uma jaqueta moto colorida.

A simplicidade da foto, com a legenda “Love is Love”, repercutiu em seus quase quatro milhões de seguidores, obtendo mais de 3,1 milhões de visualizações, milhares de repostagens e mais de 15.000 curtidas.

A batalha legal de Cher por seu filho

O momento da postagem coincide com um período desafiador para Cher. Recentemente sua candidatura para ser nomeada conservadora temporária de seu filho de 47 anos Elias Azul Allmanfoi negado por um juiz.

Chernascida Cherilyn Sarkisian, buscou a tutela devido às preocupações sobre o vício em drogas de Elijah e sua capacidade de administrar os US$ 120.000 anuais que recebe de um fundo fiduciário estabelecido por seu falecido pai, o astro do rock Gregg Allman.

Ela teme que Elias poderia usar indevidamente seus pagamentos mensais de $ 10.000 do fundo fiduciário para drogas a levou a entrar com uma petição no Tribunal Superior de Los Angeles.

No entanto, Juíza Jéssica Uzcategui recusou o pedido, alegando aviso insuficiente a Elijah sobre a ação judicial e a recusa em compartilhar informações confidenciais do caso com ele.

Elijah, que compareceu ao tribunal bronzeado e saudável, não fez muitos comentários sobre a decisão, apenas ofereceu um sorriso e um aceno de cabeça às perguntas.

A esposa dele, Marieangela ‘Queeny’ ReiEle, de 36 anos, com quem se reconciliou recentemente após um período de afastamento, o acompanhou.

O casal, que está trabalhando para dar outra chance ao casamento de dez anos, também solicitou o arquivamento da ação de divórcio em andamento.

Decisão do juiz e continuação do processo judicial

Advogado de Cher, Gabrielle Vidal, procurou contornar o aviso padrão de cinco dias para propostas de tutela, argumentando a urgência da situação. No entanto, o juiz não foi persuadido, notando o curto prazo dado a Elijah.

O caso foi adiado para 29 de janeiro, com instruções para Cherà equipe jurídica de Elijah para fornecer todas as informações relevantes aos advogados de Elijah uma semana antes da próxima data do julgamento.

Enquanto Cher navega nessas complexas dinâmicas familiares, sua demonstração pública de afeto por Edwards fala de seu espírito duradouro e de sua capacidade de encontrar alegria em meio a desafios pessoais.

O relacionamento dela com Eduardojuntamente com a sua contínua batalha legal pelo bem-estar do seu filho, continua a atrair o interesse e a simpatia do público.

Como Cher Muitas vezes o faz, ela equilibra sua personalidade pública com suas lutas privadas, mantendo seu status como um ícone duradouro no mundo do entretenimento.