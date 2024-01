CHESF atende solicitação da Prefeitura de Penedo para aumento da vazão do Rio São Francisco

A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF) respondeu positivamente à solicitação da Prefeitura de Penedo para aumento da vazão do Rio São Francisco, pedido feito para assegurar condições de navegabilidades das embarcações durante a procissão fluvial dos 140 anos do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes.

A maior tradição religiosa da região do Baixo São Francisco acontece no segundo domingo de janeiro, quando milhares de fiéis e romeiros celebram o santo padroeiro dos ribeirinhos.

Na resposta ao Prefeito Ronaldo Lopes, a CHESF informa que a vazão média da Usina Hidro Elétrica Xingó será elevada para 1.300 m³/s a partir de amanhã (quinta-feira, 11), defluência que será mantida até sábado, 13, véspera da procissão que representa o ponto alto da celebração religiosa.

A elevação foi decidida durante reunião de acompanhamento da operação dos reservatórios da Bacia do Rio São Francisco, coordenada pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA, informa a CHESF.

“Por oportuno, parabenizamos o Município de Penedo pela realização da Procissão Fluvial do Bom Jesus dos Navegantes e desejamos pleno sucesso”, conclui o ofício assinado por Tony Ulysses Rodrigues de Matos Firmino, gerente executivo de operação da concessionária de energia elétrica.