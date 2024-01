Chiefs deu notícias encorajadoras sobre Pacheco antes do jogo de domingo contra o Ravens: ele vai jogar?

Tele Chefes de Kansas City receberam algumas notícias positivas antes do jogo de domingo contra o Corvos de Baltimore. A notícia gira em torno do running back Isaías Pachecoque havia perdido vários treinos antes de O confronto crucial do Campeonato AFC de domingo, o que colocou sua disponibilidade em dúvida.

Embora Pacheco não conseguiu treinar durante grande parte da semana devido aos ferimentos, Ian Rapoport da NFL Network relata que espera-se que o jogador de 24 anos jogue assim que o jogo chegar.

“Isaías Pacheco, o melhor running back do Kansas City Chiefs, ele tem algumas lesões”, Rapport disse.

“Tenho um dedo do pé, um tornozelo, DNP nos dois dias de treino… Não é necessariamente um mau sinal. Não necessariamente pessimismo aí. Na verdade, quando Pacheco estava conversando com os repórteres no início da semana, ele disse-lhes definitivamente que iria espere jogar. Isso é um bom sinal.”

Pacheco está oficialmente listado como questionável antes do jogo do Campeonato AFC, mas o fato de ele voltou a treinar na sexta-feira mostra que sua saúde está indo na direção certa.

Chiefs-Ravens por uma vaga no Super Bowl

A notícia é um impulso bem-vindo para o Chefes enquanto eles vão para Baltimore procurando alcançar seu quarto Super Bowl em cinco anos.

Kansas City e Patrick Mahomes estão saindo de uma impressionante vitória na estrada sobre o Notas de búfalocom o quarterback estrela fazendo o trabalho naquela que foi sua primeira partida nos playoffs fora de casa.

Não será fácil mesmo com notícias de que Pacheco estará saudável o suficiente para brincar. O Corvos tiveram uma temporada tremenda, terminando com um recorde de 13-4, o que foi bom o suficiente para dar-lhes o primeiro lugar na AFC.

Liderado por Lamar Jacksonque é o favorito na corrida para MVP, Baltimore continuou de onde parou em seu confronto da Rodada Divisional da NFL com o Houston Texans no fim de semana passado, vencendo por 34-10.