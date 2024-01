Chiefs em alerta vermelho enquanto Ravens se preparam para recuperar o receptor favorito de Lamar Jackson

Tele Corvos de Baltimore e a Chefes de Kansas City estão marcados para um grande confronto no domingo, com o vencedor indo para Super Bowl LVIII em Las Vegas em 11 de fevereiro. De Lamar Jackson e Zay Flores de um lado para Patrick Mahomes e Travis Kelce por outro, este Jogo do Campeonato AFC contará com muitas armas ofensivas de alto vôo – e outra estrela poderá ser adicionada à mistura quando ele retornar de uma lesão.

Final apertado Marcos Andrews deverá participar do jogo decisivo de domingo em Estádio do Banco M&T enquanto ele entra nos estágios finais de recuperação do que se esperava ser uma lesão no tornozelo no final da temporada. A adição de Andrés para Baltimorea ofensa pode continuar Chefes coordenador defensivo Steve Spagnuolo passa noites acordado enquanto descobre uma maneira de explicar essa mais nova mudança no plano.

Mark Andrews está pronto para ir

NFL interno Ian Rapoport na quarta-feira informou que Andrews deveria estar disponível para treinador principal John Harbaugh e a Corvos no domingo, enquanto buscam retornar ao Super Bowl pela primeira vez em mais de uma década.

Andrews sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo durante a vitória do Baltimore sobre o Cincinnati Bengals em 16 de novembro e não está disponível desde então. Os Ravens chegaram ao final da temporada regular sem o primeiro Tudo profissionalvencendo cinco dos últimos seis jogos para reivindicar o AFC Norte título e da conferência Semente nº 1. Baltimore também passou facilmente pelo Houston Texanos na rodada divisionária, vencendo por 34-10 enquanto Andrews continuava a aprimorar seu regime de treinamento.

Andrews foi selecionado para o Pro Bowl três vezes com Jackson como seu quarterback e está a duas temporadas de uma temporada massiva de 107 recepções e nove touchdowns, na qual registrou o recorde de sua carreira de 1.361 jardas de recepção para os Ravens.

Ravens continuam confiantes em Provavelmente

Embora o status de Andrews tenha melhorado para domingo, ele pode não jogar a maioria dos snaps ofensivos enquanto se livra de qualquer ferrugem persistente. Como tal, Harbaugh na quarta-feira manteve a fé no tight end reserva Isaías provavelmentecujo papel cresceu na ausência de Andrews, tornando-o também uma ameaça viável para a defesa dos Chiefs.

Prováveluma escolha de quarta rodada no Draft de 2022 da NFLarrastou seis touchdowns em seus últimos seis jogos – incluindo um na semana passada contra o Texanos. O Carolina Costeira Product conseguiu apenas seis passes nos últimos três jogos, mas quatro foram touchdowns enquanto sua ameaça na zona vermelha continua a crescer.