Chiefs revelam lista de Pro Bowlers: Mahomes e Kelce foram selecionados?

Dapesar de uma temporada regular que pode não ter correspondido aos seus altos padrões, o Chefes de Kansas City, atuais campeões do Super Bowl, continuam a demonstrar sua força na NFL. Essa força fica evidente na seleção de cinco Chefes jogadores como AFC Pro Bowlers para a temporada de 2024, uma conquista significativa enquanto se preparam para uma sequência crucial nos playoffs. Essas seleções sublinham Cidade de Kansas status como um dos sete times da NFL a ter pelo menos cinco jogadores nomeados para o Pro Bowl este ano.

Entre as seleções do Pro Bowl dos Chiefs estão estrelas de destaque Patrick Mahomes e Travis Kelce, com Kelce sendo nomeado titular. A escalação do Pro Bowl é determinada por uma combinação de votos de torcedores, jogadores e treinadores, com cada segmento contribuindo igualmente. A votação dos fãs, que terminou em 25 de dezembro, inicialmente não colocou nenhum Chefes jogador no topo de suas respectivas posições. No entanto, Kelce emergiu como um dos principais candidatos, garantindo o segundo lugar entre os tight ends e ficando em quinto lugar geral com 327.263 votos. Juntando-se a Mahomes e Kelce estão Creed Humphrey (titular e central líder da AFC), guarda esquerdo Joe Thuneye ataque defensivo Chris Jonestambém um iniciante.

Marcas da seleção deste ano Travis Kelce nona honra consecutiva do Pro Bowl, uma prova de sua excelência consistente. Para Patrick Mahomes, é sua sexta seleção consecutiva, refletindo sua gestão como titular em tempo integral. Chris Jones comemora sua quinta seleção consecutiva, enquanto Humphrey e Thuney são nomeados Pro Bowlers pelo segundo ano consecutivo. Além disso, mais cinco Chefes jogadores foram homenageados como suplentes, incluindo o cornerback L’Jarius Sneed, guard Trey Smith, running back Isiah Pacheco, e linebackers Willie Gay Jr. e Nick Bolton.

Quais são as atividades do Pro Bowl?

Esses anos Pro Bowl Os Games, que retornam a Orlando após um hiato de três anos, prometem ser uma celebração espetacular dos maiores talentos da liga. Apresentado pela Verizon, o evento contará com uma série de atividades emocionantes que culminarão em um jogo de flag football. O confronto AFC-NFC, treinado por Peyton e Eli Manning, junto com o desafio Pro Bowl Skills, será transmitido em várias redes, incluindo ESPN, ABC e Disney XD. Enquanto os jogadores do Super Bowl normalmente renunciam à participação no Pro Bowl, o Chefes espero que seus jogadores recebam suas honras à distância pelo segundo ano consecutivo, concentrando-se em outra aparição no Super Bowl.

Enquanto o NFL continuando sua tradição única de combinar votos de torcedores, jogadores e treinadores para determinar as seleções do Pro Bowl, o evento deste ano em Orlando será uma vitrine memorável de habilidade e espírito esportivo. O Chefescom a sua forte representação, estão ansiosos por causar um impacto tanto no Pro Bowl e nos jogos da pós-temporada que virão.