Chris Brown, Quavo, Gunna e IDK fazem acrobacias em Paris para a Fashion Week

A Semana de Moda de Paris está a todo vapor… e vários dos artistas mais vistosos do hip hop estão iluminando a Cidade Luz com seu gotejamento mais chamativo!!!

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Na verdade, Breezy não precisava de uma passarela para fazer um look de modelo… ele parecia lanchinho nas ruas.

TMZ. com

Gunn do lado oeste disse ao TMZ Hip Hop que ir para PFW foi um momento crucial para sua carreira … a rede de rappers no exterior é forte, e ele foi capaz de firmar parcerias com gente como o falecido Virgílio Abloh dar Fumaça pop.