Chris Curtis critica Dominick Cruz por ‘comentário estúpido’ no UFC 297

Chris Curtis conquistou uma grande vitória no UFC 297, mesmo não tendo vencido todos.

Durante a luta de três rounds de Curtis com Marc-Andre Barriault no último sábado em Toronto, “The Action Man” e seu oponente foram ocasionalmente vaiados enquanto travavam uma batalha tática de trocação. Curtis ganhou uma decisão dividida e perdeu três lutas sem vencer, mas o momento foi um tanto prejudicado pela recepção crítica da luta.

O que mais incomodou Curtis foram os comentários dos analistas Dominick Cruz e Daniel Cormier, que, segundo Curtis, nunca lhe deram uma resposta justa.

“Eu fico chateado com ‘DC’ e Dominick Cruz toda vez que luto”, disse Curtis no A hora do MMA. “Não importa o que esteja acontecendo. DC foi mais gentil do que antes, mas Dominick Cruz disse, ‘Parece que ele está lutando’ e blá, blá, blá. Irmão, [Barriault is] um homem sólido. Ele foi nocauteado uma vez, eu fui nocauteado uma vez. Não vai ser fácil derrubar o outro, simplesmente não é. Eu bati nele com alguma merda que derrubei as pessoas, e ele meio que olhou para aquilo. Dei algumas cotoveladas nele, fui me mudar, ele só está me olhando como se estivesse lá atrás. Eu ouço Dominick Cruz dizer: ‘É como uma luta de sparring’, e então, sem querer ser um idiota, mas as pessoas vão se agarrar ao que o comentário diz, e agora ouço: ‘Ele nem lutou muito . Foi uma partida de sparring de baixa energia. Fique na minha frente e deixe-me bater em você da mesma maneira.

“Marc-Andre Barriault é um maldito tanque. O cara foi parado uma vez e é por isso. Não sei onde vocês encontraram esse homem, mas ele é um tanque. Eu bati nele com tudo e com a pia da cozinha, e ele ficou de pé e continuou jogando para trás. O cara me bateu com alguma merda, e meu rosto ainda dói hoje. Mas por causa do comentário estúpido de Dominick Cruz, posso ouvir: ‘É uma luta de sparring e volume baixo.’ … É por isso que assisto lutas com o volume desligado. É exatamente por isso.”

Veterano com 42 lutas profissionais, Curtis conhece nocautes impressionantes, incluindo três em suas cinco vitórias no UFC, mas não derrota um oponente na distância desde dezembro de 2022. Dito isso, foram apenas duas lutas antes do UFC. 297 que ganhou o prêmio de “Luta da Noite” na derrota para Kelvin Gastelum.

Em vez de mudar seu estilo, Curtis convida Cruz para ficar à sua frente algum dia e ter uma experiência prática do que ele tem a oferecer no departamento de trocação.

“Você sabe o que?” Curtis disse. “Não posso vencer para salvar minha vida. ‘Ah, ele tem baixo rendimento.’ Fiz mais que ele e dei mais socos nessa luta do que na luta do Gastelum, que foi aplaudido pela ação. Eu tive 40, 90 e depois 100 socos no round. Eu fico tipo, não consigo fazer as pessoas felizes. Está bem. Estou feliz comigo mesmo. Eu fiz as coisas que queria fazer. Não cometi os mesmos erros repetidas vezes. Eu estou feliz. Sempre posso fazer melhor, claro, mas estou orgulhoso do que fiz e se os fãs não gostaram, sinto muito. É uma luta profissional.

“Mas, novamente, eu ri quando vi pessoas falando sobre o [Sean] Strickland-Dricus [du Plessis] lutar. ‘Eles estão apenas dando socos desleixados’ e blá, blá, blá, então, aparentemente, Sean e Dricus estão dando socos grandes, desleixados e poderosos, sem nenhuma técnica, mas de acordo com Dominick Cruz e agora a internet, porque todo mundo simplesmente se agarra aos comentaristas, ‘Ah , você está apenas lutando.

“Dominick Cruz, fique aqui, Dominick Cruz, e deixe-me bater em você do jeito que eu estava batendo nele e ver se é apenas sparring. Não, somos dois homens grandes e sólidos. Eu prometo a vocês, eu estava batendo forte nele, ele estava me batendo forte, sinto isso desde a luta. [Cruz] é como, ‘Parece sparring.’ Eu fico tipo, ‘Oh meu Deus, a narrativa é gloriosa.’ Então, estou orgulhoso de mim mesmo, estou muito orgulhoso de mim mesmo.”