Chris Curtis: Sean Strickland está bem após a derrota no UFC 297, lutar ‘não o define como pessoa’

Chris Curtis não quer que ninguém se preocupe com Sean Strickland.

Os amigos e parceiros de treino lutaram no UFC 297, mas apenas Curtis saiu com a mão levantada após uma decisão dividida no placar. Curtis venceu Marc-Andre Barriault na decisão no card principal, enquanto Strickland foi a atração principal do evento, perdendo por pouco o título dos médios por pontos para Dricus du Plessis.

Mas de acordo com Curtis, Strickland já está deixando a derrota para trás, algo que Curtis acha que deveria fazer com mais frequência.

“Direi algo sobre Sean que gostaria de poder adotar – sempre digo que não aceitaria muito de Sean, somos pessoas muito diferentes – mas algo que gostaria de poder adotar é sua visão sobre a luta”, disse Curtis. sobre A hora do MMA. “Eu sou muito assim, ‘Chris, o lutador’. É quem eu sou, é como me vejo, e acho que isso é uma questão minha, onde é difícil me diferenciar do que faço. É exatamente o que eu sou.

“Sean adora lutar, mas Sean Strickland não é ‘Sean, o lutador’. Lutar é algo que ele adora, mas ele não é assim, isso não o define como pessoa. Ele está desapontado, sim, é uma merda, tanto faz, mas ele não vai se culpar por isso. Ele está me ligando desde ontem sobre o snowboard de amanhã. ‘Vamos praticar snowboard, vamos fazer isso’, blá, blá, blá. Se os papéis fossem invertidos, eu estaria em um buraco escuro em algum lugar, contemplando tudo o que deu errado. Ele fica tipo, ‘Tudo bem, é uma merda. Qualquer que seja. Nós descobriremos isso mais tarde. Vamos fazer algumas coisas. Então ele está lidando bem com isso. Neste ponto de sua vida, ele conquistou mais do que qualquer um jamais imaginou que conseguiria. Ele tem muito dinheiro e pessoas que se preocupam com ele. Ele está bem.”

Ainda assim, Curtis não está deixando seu amigo completamente fora de perigo.

Embora Strickland tenha desenvolvido uma reputação de permanecer fiel às suas crenças muitas vezes ofensivas ao se tornar uma estrela do UFC, Curtis queria expor pelo menos uma grande mudança na vida de Strickland que poucos poderiam ter previsto.

“Não deixe que ele fale besteira sobre nunca mudar – meu homem comprou um Tesla e eu o envergonhei todos os dias por isso”, disse Curtis. “Além da coisa do Tesla, que eu acho realmente hilária, ele é o mesmo cara de sempre. Ele é tão barato como sempre foi. Ele é, para o bem ou para o mal, sempre será Sean Strickland. Ele é exatamente o mesmo cara. Ele ainda é Sean, ele só dirige um Tesla agora, e eu nunca deixarei de tirar sarro disso.”

A vitória de Curtis no UFC 297 era muito necessária depois de um no-contest recente e uma derrota que foram afetadas por um choque acidental de cabeças. Sua vitória sobre Barriault foi a primeira desde dezembro de 2022.

Após a luta, Curtis fez questão de acompanhar a luta principal e, sem surpresa, marcou a luta para o companheiro.

Curtis destacou que os juízes possivelmente foram influenciados por um corte precoce no rosto de Strickland que sangrou durante a maior parte da luta, um fator que ele acha que poderia ter sido mais pesado do que deveria.

“Consegui 3-2 Sean”, disse Curtis. “Acho que o sangue foi um grande fator na pontuação dos juízes. Isso vai parecer desrespeitoso pra caralho, mas acho que muitas vezes os juízes ficam com o cérebro tranqüilo quando veem sangue. Sean diz que foi um choque de cabeça, outra pessoa diz que foi um soco que o cortou, então é aí que eu pergunto, o que causou isso? Porque se for um soco, que merda, mas você perde aquele round. Se for um choque de cabeça, é ainda pior, eu sei disso. Mas o problema é que quando você começa a sangrar – o estranho sobre o sangue é o seguinte: vamos fingir que eu sou cortado no segundo assalto, você dá um soco que corta no segundo assalto, muito sangue, nada mais acontece, você leva um ponto assim em danos, certo? Você causou mais danos. Isso só deveria ser pontuado naquela rodada por danos. Rodada 3, o dano da Rodada 2 não conta. É marcado rodada a rodada.

“Acho que muitos juízes têm dificuldade em diferenciar se você ainda está sangrando muito no terceiro round, tipo, ‘Oh, ele ainda está machucado.’ Sim, ele está danificado, mas você não pontua o sangue da próxima rodada com base no que aconteceu antes. Acho que muitas vezes, infelizmente, o sangue influencia muitas opiniões. Acho que em rodadas acirradas, acho que o fato de Sean ter ficado pior no exame de vista só por causa do sangue no final pode ter funcionado contra ele.