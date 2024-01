Chris Martin canta sobre o trânsito de Manila no palco, ‘Completely Insane’

Chris Martin redefiniu o termo “engarrafamento” … usando sua frustração com o trânsito intenso na capital das Filipinas para alimentar uma nova música improvisada no palco.

Diversão e jogos à parte, o problema de trânsito de Manila tem sido um problema real… com a cidade no topo da lista do TomTom Traffic Index de 2023 de áreas metropolitanas com o tempo de viagem mais lento de quase 400 cidades em 55 países.