Chris Weidman admite que seu corpo está ‘apenas levando uma surra’ nos últimos anos: ‘Esta pode ser minha última luta’

Chris Weidman enfrentará algumas duras verdades enquanto se prepara para enfrentar Bruno Silva no próximo card do UFC Atlantic City, em março.

O ex-campeão dos médios passou por dezenas de cirurgias durante sua carreira, mas depois de sofrer uma fratura devastadora na perna em 2021, que incluiu uma fratura exposta, parecia que talvez sua carreira estivesse chegando ao fim. Depois de passar por várias outras cirurgias para reparar os danos causados, o determinado Weidman finalmente retornou ao UFC em agosto passado – mais de 800 dias depois de sua última aparição – mas acabou perdendo por decisão unilateral para Brad Tavares.

Weidman tentará voltar às vitórias em sua próxima aparição em março, mas reconhece que há uma chance real de que esta seja a última luta de sua carreira.

“Honestamente, eu também não tinha certeza [if I’d fight again]”, disse Weidman a Daniel Cormier em seu canal no YouTube. “Estou me preparando para o futuro e não tinha certeza. Eu estava apenas ouvindo meu corpo, tentando ficar saudável. Em termos mentais, motivacionais e técnicos, ainda acho que sou o melhor do mundo, mas meu corpo está sofrendo.

“Essa pode ser minha última luta, mas vou tomar essa decisão durante todo o camp, ver como me sinto, se meu corpo aguenta um camp duro novamente. Pode ser o último, pode não ser.”

Normalmente treinando na Carolina do Sul, onde sua família mora, Weidman recentemente fez uma viagem a Las Vegas, onde aproveitou o UFC Performance Institute para ajudá-lo a se preparar para sua próxima luta.

Por mais que permaneça indeciso sobre seu futuro, o ex-campeão dos médios de 39 anos sentiu que esta data e local em particular poderiam servir como o momento perfeito para fechar o círculo em sua carreira, se isso realmente pudesse ser o fim.

“A razão pela qual aceitei essa luta tão rapidamente, nem importava quem era, é porque foi oferecida e foi oferecida em Atlantic City”, explicou Weidman. “Foi aí que comecei minha carreira em Atlantic City. Porque na época o MMA não era legal em Nova York. Todos os caras de Nova York tiveram que lutar no Ring of Combat em Atlantic City, Jersey. Só acho que seria muito legal voltar lá onde tudo começou e ver como me sinto.”

Relembrando sua última apresentação, Weidman confessou que lutou com a dura realidade de que os oponentes iriam atacar sua perna reparada cirurgicamente porque isso seria percebido como uma fraqueza potencial.

Tavares acertou as pernas de Weidman durante a luta e o nativo de Nova York simplesmente não conseguiu puxar o gatilho de volta.

“Assim que ele me chutou, eu quis voltar com um chute, estava hesitando”, disse Weidman. “Eu não consegui. Eu vi a canela dele ali e hesitei.

“Não gostei disso, então vou mesmo trabalhar nesse campo de luta lidando com chutes nas pernas. Agora eu sei que esses caras vão atrás das minhas pernas.”

Weidman não tomará nenhuma decisão agora, mas sabe que a areia da ampulheta pode estar acabando no que diz respeito à sua carreira. Por enquanto, ele vai apenas colocar tudo em sua preparação e tentar derrotar Silva em março.

“Escute, obviamente é um bom dia de pagamento”, disse Weidman. “Veja como meu corpo se sente e partiremos daí.”