Chris Weidman volta como alvo do UFC Atlantic City contra Bruno Silva

Chris Weidman está montando outro retorno ao UFC.

O confronto entre o ex-campeão dos médios do UFC e Bruno Silva está sendo marcado pelo UFC Atlantic City, que acontece no dia 30 de março, no Boardwalk Hall de Atlantic City. O MMA Fighting confirmou a luta direcionada com fontes próximas da situação na sexta-feira após relato inicial de Laerte Viana, mas o confronto ainda não foi finalizado.

Weidman (15-7) mais uma vez busca se recuperar de uma lesão depois de sofrer uma fratura na perna no meio da derrota em agosto de 2023 para Brad Tavares. Essa luta foi a primeira de Weidman após uma paralisação de 28 meses, resultado de uma fratura devastadora na perna que Weidman sofreu apenas 17 segundos em sua luta de abril de 2021 contra Uriah Hall.

No total, o ex-campeão de 39 anos perdeu quatro das últimas cinco lutas e sete das últimas nove desde que seu reinado pelo título terminou com uma derrota por nocaute para Luke Rockhold em 2015.

Silva (23-10) também passou por tempos difíceis ultimamente. O brasileiro de 34 anos perdeu quatro das últimas cinco lutas, imprensando uma vitória sobre Tavares entre derrotas para Alex Pereira, Brendan Allen, Gerald Meerschaert e, mais recentemente, Shara Magomedov.

Antes dessa queda, Silva iniciou sua campanha no UFC com um trio de vitórias por paralisação, duas das quais terminaram no primeiro round.

