Chris Young é preso após suposta altercação com autoridades no bar de Nashville

Cantora country Chris Jovem saiu para tomar uma bebida em Nashville e terminou a noite na prisão após ser preso após um suposto incidente com autoridades.

De acordo com o depoimento de prisão, obtido pelo TMZ, Chris estava bebendo no bar Tin Roof na noite de segunda-feira, no centro de Nashville, quando agentes da Comissão de Bebidas Alcoólicas do Tennessee entraram para verificar identidades e carteiras de motorista… e as coisas pioraram a partir daí.

O cantor de “Gettin’ You Home” supostamente começou a questionar os agentes depois que eles verificaram sua identidade… e as autoridades dizem que ele começou a gravá-los e depois os seguiu até o Dawg House, um bar ao lado onde o TABC estava fazendo uma verificação de conformidade de rotina .

No bar seguinte, os funcionários afirmam que Chris e um grupo de amigos começaram a conversar com o pessoal do bar e com o barman, enquanto os agentes iam até o fundo do bar para verificar os cartões ABC.

Os agentes dizem que estavam caminhando até a porta quando Chris bloqueou a saída, colocando as mãos em um dos policiais para impedir que o agente saísse e batendo no ombro do agente.

O policial diz que eles empurraram Chris e então os clientes do bar correram para ficar entre Chris e os agentes… levando a muitos gritos e gritos. Os agentes dizem que pessoas que estavam com Chris os seguiram para fora do bar e tornaram a situação “hostil”.

Em seu relatório, os policiais dizem que os “olhos de Chris estavam vermelhos e lacrimejantes” e que ele estava falando mal.

Fomos informados de que Chris foi preso e autuado por 3 acusações… conduta desordeira, resistência à prisão e agressão ao contato ofensivo do policial… todas contravenções.