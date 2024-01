Chrisean Rock separou Tamar e o círculo de oração de Toni Braxton na luta de James Wright

Rock cristão participação especial em Tamar Braxton O show de LA em Los Angeles aparentemente começou de forma inofensiva – ela se juntou a uma oração pré-show nos bastidores… e ainda assim, a violência supostamente eclodiu mais tarde naquela noite com Chrisean no meio dela.

Como você sabe, a cantora reserva de Tamar James Wright acabou hospitalizado depois que testemunhas oculares afirmam que Chrisean sangrou o rosto com um soco … e um novo vídeo obtido pelo TMZ Hip Hop adiciona contexto ao motivo pelo qual as coisas podem ter esquentado.

Testemunhas oculares da turnê nos disseram que Chrisean invadiu o camarim de Tamar no meio da oração e, a julgar pela reação de todos, ninguém esperava que ela estivesse lá!!!

O encontro foi o primeiro encontro de Chrisean e Tamar depois que Tamar convidou Chrisean para comparecer ao show via IG Live.

Disseram-nos que todos nos bastidores – até mesmo James – riram do fiasco do círculo de oração e fizeram Chrisean se sentir bem-vinda, até permitindo que ela ficasse nos bastidores e fizesse uma cena pré-show com todos na sala.