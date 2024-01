Christina Applegate é aplaudida de pé no Emmy, brinca sobre esclerose múltipla

Cristina Applegate tirou as pessoas da cadeira no Emmy … e tudo por causa de sua coragem.

A estrela de “Dead to Me”, que está lidando com seu diagnóstico de esclerose múltipla, foi aplaudida de pé ao entregar o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia.

Você tem que ver o vídeo… ela se emocionou com a recepção que estava recebendo, e fez uma piada, dizendo… “Você está me envergonhando totalmente com deficiência ao se levantar.”