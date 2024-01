Chuck Liddell odeia conversa fiada pessoal, como os comentários de Colby Covington: ‘Isso ultrapassa os limites’

A lenda do UFC, Chuck Liddell, não se importa com conversa fiada, mas certifique-se de manter os nomes de sua família fora da sua boca.

Infelizmente, parece que todas as apostas estão erradas quando se trata de ataques pessoais em esportes de combate, especialmente após os comentários de mau gosto que Colby Covington lançou – e continua a lançar – em Leon Edwards sobre seu falecido pai em relação à luta deles no UFC 296. , que Edwards venceu em uma goleada. Liddell entende que os lutadores precisam vender lutas para despertar o interesse das pessoas, mas odeia o quanto as coisas pioraram ultimamente no UFC.

“Algumas das coisas que eles fazem hoje em dia não estão bem”, disse Liddell no Luta de rua podcast. “Isso ultrapassa os limites, eu acho. Mas é o que é. Acho que é isso agora.

“Como falar sobre o pai, o pai ou os filhos de alguém. Comece a falar sobre os filhos de alguém. Tipo, ei, eu gosto de Colby, mas você fala mal dos meus filhos, é melhor levantar as mãos quando eu me aproximar de você. Em qualquer lugar.”

Liddell dá crédito ao veterano aposentado do UFC Jake Shields pela filosofia que ele adotou em relação à conversa fiada que ultrapassa os limites quando se trata de outro lutador. Liddell não se importa muito quando os golpes vêm dos fãs, mas os lutadores deveriam saber melhor – ou se preparar para se defender se eles caírem e ficarem cara a cara com “The Iceman”.

“Acho que Jake Shields teve um acordo com um cara [Mike Jackson] – ele disse algo que fez muito sentido para mim”, explicou Liddell. “O negócio é o seguinte: algum fã diz alguma besteira sobre você ou isso ou aquilo, tanto faz. Mas se você é um de nós, você é um lutador – você não tem permissão para me destruir.

“Você pode falar sobre mim, pode falar sobre meu acampamento, falar sobre meu treinador, o que quer que seja – tudo isso é um jogo justo. Mas não fale dos meus filhos, não fale da minha família, não venha atrás de mim desse jeito porque você é um de nós. Se você chegar e eu te der um tapa, não se surpreenda. Não aja como: ‘Oh, não sei o que aconteceu, por que você fez isso?’ Ei, mano, é melhor você esperar por isso.

Liddell nunca se envolveu em brigas fora da jaula, apesar de várias rivalidades acaloradas durante sua carreira. Ele nunca procurou problemas dessa forma, mas o membro do Hall da Fama do UFC, de 54 anos, admite que as coisas teriam mudado drasticamente se alguém saísse dos limites com um insulto para vender uma luta.

“Normalmente, eu não sou esse cara”, disse Liddell. “Não quero machucar ninguém, mas sou muito protetor com as pessoas de quem gosto.”