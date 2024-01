Cigana Rose Blanchard apregoa vida sexual ativa e defende marido de odiadores

Cigana Rose Blanchard está vindo em defesa de seu marido Ryan Scott Anderson chamando todos os seus detratores por estarem com ciúmes, os dois estão fazendo sexo quente todas as noites.

A recém-libertada prisioneira estadual e sensação da cultura pop comentou na noite de terça-feira no post anterior de Ryan no X, explicando, a princípio, que o casal está perdidamente apaixonado e que seu homem não deveria prestar atenção aos seus críticos.

Gypsy então disse que não devia nada a ninguém e que suas famílias são as únicas que importam.

Ela também deu a Ryan alguns conselhos sobre como navegar no cenário muitas vezes traiçoeiro da mídia social, dizendo-lhe para não se deixar levar pelos comentários nojentos que as pessoas postam.

Então Gypsy chegou ao ponto principal sobre os odiadores de seu marido, dizendo: “além disso, eles estão com ciúmes porque você está balançando meu mundo todas as noites … sim, eu disse, o D é fogo🔥 esposa feliz, vida feliz❤️”

Ryan respondeu à mensagem dela, dizendo: “Quem disse que eu me importo com o que essas pessoas invejosas dizem, haha… agora venha pegar, baby…”

Como relatamos pela primeira vez… Gypsy era libertado em liberdade condicional última quinta-feira, do Centro Correcional Chillicothe, no Missouri. Ela cumpriu 7 anos de sua sentença de dez anos após sua condenação em 2016 por seu papel no assassinato de sua mãe demente, Dee Dee.