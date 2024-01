Cillian Murphy – Bons genes ou bons médicos?!

Aqui está uma versão de 26 anos do cara novo na estreia de “Intermission” – apenas um de seus muitos filmes icônicos – em 2003 (certo). Isso foi um ano depois que ele ganhou destaque com seu papel de destaque em “28 Dias Depois”.

E, 21 anos depois e acabando de conquistar uma vitória de ouro no Globe Awards do fim de semana passado, o Sr. Murphy colocou seus olhos azuis gelados em plena exibição (Imagem: Divulgação)esquerda) e provou que ainda consegue com seus lábios carnudos e traços faciais definidos.