Cinco apostas ganham na Mega da Virada 2023; veja os vencedores

A Caixa Econômica Federal realizou, no domingo (31), às 20h30, o sorteio da Mega da Virada 2023, concurso 2670, com um prêmio de R$ 588 milhões aos apostadores que acertaram as seis dezenas do bilhete. A transmissão aconteceu no Espaço da Sorte das Loterias, em São Paulo, e premiou cinco sortudos na faixa principal.

Ganhadores da Mega da Virada 2023

Com um prêmio historio nunca visto nas loterias, cinco sortudos acertaram as seis dezenas do concurso especial de número 2670 .

Os bilhetes vieram de Redenção (PA), Bom Despacho (MG), Salvador (BA), Ipirá (SC) e Ferraz de Vasconcelos (SP), com cada um levando R$ 117.778.204,25.

Na faixa de cinco acertos, foram 1.996 apostas ganhadoras ao total na Mega da Virada, que arrebataram R$ 70.083,58. Já na quadra, 164.379 sortudos foram contemplados com R$ 1.215,71 cada.

Entenda como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena é a maior modalidade lotérica do Brasil entre as 10 que estão em vigor. Dessa forma, para jogar, basta marcar seis números dos 60 disponíveis no volante e pagar sua aposta mínima no valor de R$ 5. No entanto, quanto maior a quantidade de números, maior o valor do palpite, que segue uma tabela fixa estipulada pela Caixa.

Tabela de valores

6 dezenas – R$ 5,00

7 dezenas – R$35,00

8 dezenas – R$ 140,00

9 dezenas – R$ 420,00

10 dezenas – R$ 1.050,00

11 dezenas – R$ 2.310,00

12 dezenas – R$ 4.620,00

13 dezenas – R$ 8.580,00

14 dezenas – R$ 15.015,00

15 dezenas – R$ 25.025,00

16 dezenas – R$ 40.040,00

17 dezenas – R$ 61.880,00

18 dezenas – R$ 92.820,00

19 dezenas – R$ 135.660,00

20 dezenas – R$ 193.800,00



Aposta virtual e presencial

As apostas podem ser feitas de forma presencial, em qualquer lotérica do país, escolhendo seis números no valor de R$ 5,00, e virtualmente, através do site e aplicativo Loterias Online. Contudo, dessa maneira, é necessário realizar um login de cadastro, confirmar ser maior de 18 anos e pagar o valor mínimo de R$ 30. Sendo assim, o interessado precisa escolher várias apostas simples até completar o valor estipulado pela plataforma.

Prêmio não acumula na Mega da Virada

Por se tratar de um concurso especial, similar ao da Lotofácil da Independência, o prêmio da Mega da Virada não acumula. Ou seja, caso nenhuma aposta acerte as seis dezenas sorteadas no globo, o montante passa para os jogadores que acertarem cinco dezenas, e assim sucessivamente, até sair um vencedor.

Bolão da Caixa

Uma possibilidade para quem quer sair vitorioso e não tem nenhum palpite é adquirir um Bolão Caixa no valor mínimo de R$ 15. Além disso, também existe a alternativa de comprar cotas dos bolões organizados pelas próprias unidades lotéricas. Assim, o valor mínimo da cota é de R$ 6.

Retirada do valor da Mega da Virada

Bem como todos os sorteios da loteria, o felizardo pode sacar o dinheiro do bilhete ganhador em qualquer casa lotérica caso o prêmio bruto seja de até R$ 2.112,00. No entanto, em valores acima do estipulado, é necessário se dirigir até uma agência da Caixa com um documento de identificação com CPF e recibo da aposta premiada.