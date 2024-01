CJ Stroud faz história na NFL quando os texanos derrotam os Browns

RO novato CJ Stroud se tornou o quarterback mais jovem a vencer um jogo de playoff depois de arremessar para 274 jardas e três touchdowns, e o Houston Texans retornou duas interceptações de Joe Flacco para marcar em uma goleada de 45-14 sobre o Cleveland Browns em um confronto wild-card no sábado. .

Stroud, a segunda escolha geral no draft de abril passado, também é o QB novato com melhor draft a vencer na pós-temporada. Ele destruiu a alardeada defesa de Cleveland, lançando passes para touchdown de 15 jardas para Nico Collins, 76 para Brevin Jordan e 37 para Dalton Schultz.

Aos 22 anos e 102 dias, Stroud ultrapassou Michael Vick, que tinha 22 anos e 192 dias em 2002, quando seus Falcons venceram os Packers.

Stroud arremessou para 236 jardas e três touchdowns antes do intervalo, enquanto os texanos construíam uma vantagem de 24-14. A defesa assumiu depois disso, com Steven Nelson e Christian Harris retornando interceptações para touchdowns em tentativas consecutivas no terceiro quarto para ampliar a vantagem para 38-14.

Com os texanos vencendo por 45-14 faltando nove minutos para o fim, o trabalho de Stroud estava concluído e ele foi substituído por Davis Mills.

De volta aos playoffs pela primeira vez desde 2019, o jogo estelar de Stroud e a liderança do técnico do primeiro ano, DeMeco Ryans, transformaram os Texans (11-7) de motivo de chacota da NFL em campeões sul da AFC.

Flacco, que completa 39 anos em três dias, saiu do sofá para fazer 4-1 como titular, encerrando a temporada regular e levando os Browns (11-7) à sua terceira aparição nos playoffs desde o renascimento da expansão em 1999, mas em segundo lugar. quatro temporadas sob o comando do técnico Kevin Stefanski.

Jogando seu 17º jogo na pós-temporada, mas o primeiro em nove anos, Flacco não conseguiu continuar sua jornada mágica sob as luzes brilhantes dos playoffs.

Ele terminou com 307 jardas e fez um passe para touchdown no primeiro tempo, mas seus erros sob pressão no terceiro quarto foram demais para os Browns superarem em um dia em que Stroud facilmente o superou em sua estreia nos playoffs.

O QB estreante com melhor draft anterior a vencer um jogo de pós-temporada foi Mark Sanchez, do New York Jets, que foi a quinta escolha geral em 2009.

Deshaun Watson, do Cleveland, foi o centro dos Texans durante a última rodada dos playoffs, mas jogou apenas seis partidas pelos Browns nesta temporada antes de passar por uma cirurgia no ombro no final da temporada. Ele ficou afastado no sábado pela segunda vez desde a cirurgia, assistindo à festa de apresentação do homem que o substituiu como quarterback da franquia de Houston.

A torcida de Houston adorou cada segundo da primeira aparição nos playoffs desde 2019

A multidão com lotação esgotada estava turbulenta e pronta para o retorno do Houston à pós-temporada, depois de três temporadas terríveis, onde o time combinou apenas 11 vitórias. Eles gritaram “MVP! MVP!” durante todo o jogo, quando Stroud recuou para passar.

Collins teve seis recepções para 96 ​​jardas e um touchdown, e Devin Singletary correu para 66 jardas e um placar final para Houston.

Kareem Hunt correu para um touchdown e teve uma recepção de TD no primeiro tempo, mas teve apenas 26 jardas corridas.

Os Browns assumiram uma vantagem de 7-3 quando Hunt marcou em uma corrida de 1 jarda faltando cerca de dois minutos para o fim do primeiro quarto.

Uma corrida de 29 jardas de Singletary deu início à próxima posse de bola de Houston antes de John Metchie III fazer uma recepção de 27 jardas. Duas jogadas depois, Stroud acertou um passe curto com Collins para um placar de 15 jardas para colocar os texanos no top 10-7.

Os Browns obtiveram outro grande ganho na primeira jogada de sua próxima investida, quando Flacco encontrou Harrison Bryant para uma recepção de 47 jardas. Hunt atacou novamente quando pegou um passe de Flacco e correu 11 jardas para um touchdown para colocar o Cleveland em 14-10.

A vantagem duraria apenas 10 segundos, quando Jordan fez um passe curto e ultrapassou vários defensores para um touchdown de 76 jardas, fazendo o 17-14. Foi o jogo mais longo do Houston nesta temporada e o mais longo na história dos playoffs da franquia.

O terceiro lance de TD de Stroud foi um passe de 37 jardas para Schultz que aumentou a vantagem para 24-14 faltando cerca de um minuto para o fim do segundo quarto.

Flacco foi atingido por Derek Barnett ao lançar e seu passe foi recolhido por Nelson e retornou 82 jardas para um touchdown, fazendo o 31-14 faltando cerca de seis minutos para o fim do terceiro quarto.

Os Browns tentaram em quarto para 2 em sua próxima corrida e Flacco foi eliminado novamente. Desta vez, Harris devolveu 36 jardas para o placar chegar a 38-14.

Os Texans são o primeiro time a retornar duas interceptações para touchdowns em um jogo desde que os Seahawks fizeram isso em 5 de janeiro de 2008.

LESÕES

Browns: LG Joel Bitonio machucou o tornozelo no segundo quarto.

Texans: WR Noah Brown machucou um ombro no primeiro quarto. … LB Denzel Perryman machucou as costelas no terceiro quarto.