Classificações libra por libra do MMA: Dricus du Plessis e Raquel Pennington sobem na lista

Bem-vindo à última atualização do ranking peso por peso do MMA Fighting, onde todos os meses nosso estimado painel analisa o ruído para responder a uma pergunta: Quem são os melhores lutadores de MMA masculinos e femininos do mundo?

Com o primeiro pay-per-view do UFC de 2024 nos livros, como o início do calendário do MMA afetou o cenário global do peso por peso? Vamos dar uma olhada.

Dricus du Plessis é o mais recente campeão dos médios do UFC a virar o ranking peso por peso de cabeça para baixo.

Pela quarta vez consecutiva, o cinturão dos médios mudou de mãos na primeira oportunidade possível no fim de semana passado no UFC 297. Desta vez foi du Plessis quem assumiu o trono com uma decisão dividida sobre Sean Strickland. Assim como aconteceu quando Alex Pereira, Israel Adesanya e Strickland fizeram o mesmo antes dele, a ascensão do sul-africano causou um pouco de caos na classificação masculina peso por peso, com du Plessis subindo nove posições para o número 1. 10ª posição, fazendo com que Strickland caísse de volta para a ainda respeitável posição 15.

A grande questão agora: quem fará a primeira defesa de título de du Plessis? Ambas as opções mais prováveis ​​​​são classificadas – o 17º Adesanya e o 18º Khamzat Chimaev – então o novo campeão dos médios do UFC pode subir rapidamente nesta lista se conseguir finalmente trazer alguma estabilidade a uma das divisões mais instáveis ​​do esporte. nos últimos 14 meses.

Olhando para o futuro, todos os olhos agora se voltam para o dia 17 de fevereiro no UFC 298, onde o número 2 Alexander Volkanovski busca continuar desafiando o Pai Tempo, quando o campeão mais velho até 170 libras da história do UFC coloca seu cinturão de volta em jogo contra o invicto Ilia Topuria.

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Nº 19 Dricus du Plessis derrotou. Nº 10 Sean Strickland

Próximas lutas com lutadores classificados: Bem 2Alexandre Volkanovski vs. Ilia Topuria (UFC 298, 17 de fevereiro)

Finalmente, algum movimento!

Os últimos meses foram trabalhosos para o peso-por-peso feminino, mas Raquel Pennington finalmente injetou um pouco de vida nesta lista ao dominar Mayra Bueno Silva e ascender como a primeira campeã peso-galo feminino do UFC da era pós-Nunes. Assim como du Plessis fez no lado masculino, Pennington subiu nove posições para ocupar confortavelmente a 9ª posição em nosso ranking, enquanto Silva caiu para a 17ª posição na derrota.

Também digno de nota, a campeã peso super átomo do RIZIN, Seika Izawa, continuou sua escalada constante, saltando três posições para a 14ª posição depois de derrotar Miyuu Yamamoto na véspera de Ano Novo. Embora ela possa não ser um nome familiar para os fãs ocidentais, Izawa é amplamente considerada a melhor peso-átomo do MMA e, aos 26 anos, ela pode permanecer nesta lista por muitos anos.

Quanto ao que vem a seguir, a próxima lista é mais uma vez leve em lutas com as principais mulheres do esporte, no entanto, o UFC 298 tem uma pepita, já que a 20ª Amanda Lemos enfrenta Macknezie Dern em uma batalha para reentrar na mistura do título peso palha .

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Nº 18 Raquel Pennington derrotou. Nº 11 Mayra Bueno Silva, Nº 17 Seika Izawa venceu. Miyuu Yamamoto

Próximas lutas com lutadores classificados: Nº 20T Amanda Lemos x Mackenzie Dern (UFC 298, 17 de fevereiro)

Por último, uma atualização sobre algumas regras básicas:

O painel de votação de oito pessoas é composto pelos funcionários do MMA Fighting Shaun Al-Shatti, Alexander K. Lee, Guilherme Cruz, Mike Heck, E. Casey Leydon, Steven Marrocco, Damon Martin e Jed Meshew.

As atualizações nas classificações serão concluídas após cada pay-per-view do UFC. Os lutadores serão removidos do ranking se não competirem dentro de 18 meses após sua luta mais recente.

Caso um lutador anuncie sua aposentadoria, nosso painel decidirá se esse lutador deve ser imediatamente removido do ranking ou manter sua posição até novo aviso (vamos colocar desta forma: teríamos tomado Khabib Nurmagomedov saiu do nosso ranking muito mais rápido que o UFC).

Como lembrete, a noção de supremacia libra por libra será sempre inerentemente subjetiva. Quando você está debatendo se alguém gosta Justin Gaethje deveria ser classificado acima de alguém como Max Holloway, não existe uma resposta certa e verdadeira. Em outras palavras: não é um negócio sério, pessoal.

