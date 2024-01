Cliente do McDonald’s tira surpresa grosseira de McFlurry

Uma cliente do McDonald’s é McHatin depois que sua última viagem à lanchonete terminou com ela encontrando uma surpresa digna de piada em seu McFlurry!

Você sentirá repulsa ao assistir ao clipe… a mulher descobre o que parece ser um saco de lixo ou uma luva deixada para trás em sua guloseima congelada com sabor de Oreo – o horror aparece em seu rosto enquanto ela continua puxando o aparentemente nunca- item final.

O riso parece ser o melhor remédio para a situação… ela ri sem jeito com a amiga no clipe viral do TikTok.