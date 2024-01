Clube de strip oferece emprego à cigana Rose Blanchard após sua libertação da prisão

Cigana Rosa Blanchard está enfrentando uma oferta de emprego inesperada após sua recente libertação da prisão. Dream Girls Detroit, um clube de strip-tease, estendeu uma proposta atraente à ex-presidiária, expressando sua vontade de que ela fizesse uma grande estreia em seu palco.

O gerente geral do clube, Dan Guilhermeenfatiza a sua posição no apoio a indivíduos que se depararam com problemas jurídicos pós-confinamento, afirmando: “Estamos solidários com todos os que demonstram apoio a Rosa Cigana enquanto ela embarca em sua nova vida.” Wilhelm afirma ainda que as oportunidades financeiras no clube de strip poderiam ajudar cigano na aquisição dos recursos necessários para uma vida de qualidade fora da prisão.

O que mais a cigana Rose Blanchard tem sobre a mesa?

Além da oferta de emprego, a Dream Girls Detroit está dando um passo além ao planejar uma festa de lançamento para o jovem de 32 anos, criativamente chamada de “Vamos ficar embriagados com Gypsy”. Esta iniciativa ressalta o compromisso do clube em fornecer uma plataforma para cigano para celebrar sua liberdade recém-descoberta.

Desde a sua libertação do Centro Correcional de Chillicothe, em Chillicothe, MO, Gypsy não perdeu tempo em desfrutar de sua liberdade. Participando de atividades como comprar sapatos, compartilhar selfies nas redes sociais e comemorar com a família, ela parece determinada a abraçar seu novo sopro de vida.

ciganoOs planos incluíam assistir ao jogo de Ano Novo do Chefes de Kansas Citycom esperança de encontrar Taylor Swift. Porém, devido às restrições de liberdade condicional, ela teve que deixar o estado, perdendo o evento previsto.

Atualmente residindo em um aconchegante Airbnb em Kansas City, cigano tem uma semana para responder às ofertas da Dream Girls. A intrigante proposta de trabalho, juntamente com a festa de lançamento planejada, acrescenta uma reviravolta inesperada ao Cigana Rosa Blanchardjornada pós-prisão, deixando em aberto a questão se ela fará sua estreia no palco de um clube de strip em um futuro próximo.