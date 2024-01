CNH 2024 ganha NOVAS regras e sistema de multas foi atualizado; confira

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH 2024) é um documento essencial para os motoristas no Brasil. Recentemente, foram implementadas mudanças significativas com o objetivo de garantir a segurança nas estradas.

Neste artigo, iremos explorar as principais alterações e como elas impactam os condutores.

Exames toxicológicos obrigatórios para categorias C, D e E

Uma das novidades da CNH 2024 é a obrigatoriedade dos exames toxicológicos para os motoristas das categorias C, D e E. Essa medida, determinada pela Lei 14.599/2003, tem como objetivo promover um trânsito mais seguro, especialmente para os condutores de veículos de grande porte. A realização desses exames é um marco importante, pois contribui para a condução segura e redução de riscos de acidentes.

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) tem a responsabilidade de regulamentar os procedimentos dos exames da CNH 2024. De acordo com as modificações no artigo 148-A do Código Brasileiro de Trânsito, o MTE terá um prazo de 180 dias para realizar essa regulamentação. Essa é mais uma medida que reforça o compromisso com a segurança nas estradas.

Prazo de validade da CNH

Outra mudança importante na CNH 2024 está relacionada ao prazo de validade do documento. Em abril de 2021, o prazo foi alterado para se adequar às novas demandas e realidades do trânsito brasileiro. Anteriormente, a validade da CNH era de cinco anos para condutores com menos de 65 anos e três anos para aqueles com mais de 65 anos.

As regras foram modificadas consideravelmente e agora a validade da CNH é determinada pela faixa etária do condutor. Para pessoas com menos de 50 anos, a CNH tem validade de 10 anos. Já para aqueles com idade entre 50 e 70 anos, a validade é de 5 anos. Por fim, para os condutores com mais de 70 anos, a CNH terá validade de 3 anos.

É fundamental que os motoristas estejam cientes dessas mudanças e renovem suas CNHs dentro dos prazos estabelecidos. Dirigir com a CNH vencida é considerado uma infração gravíssima e pode resultar em multa de R$ 293,47, além de adicionar sete pontos à habilitação do condutor.



Os condutores têm um período de tolerância de até 30 dias corridos após a data de vencimento da CNH, porém, após esse período, é necessário regularizar a situação antes de voltar a dirigir.

Renovação da CNH

O processo de renovação da CNH é relativamente simples, mas envolve algumas etapas importantes. Para iniciar o processo, é necessário acessar o site do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do seu estado e fazer login usando o CPF ou CNPJ e senha. Em seguida, é preciso confirmar os dados pessoais e seguir as instruções para solicitar a renovação da CNH.

É importante ressaltar que a renovação da CNH pode exigir a realização de exames médicos, incluindo, em alguns casos, exames toxicológicos. Por exemplo, no estado de São Paulo (SP), a avaliação médica precisa ser agendada no site do Detran e a taxa é paga diretamente ao médico responsável pelo exame.

Portanto, é fundamental estar ciente dos requisitos específicos do seu estado e seguir todas as orientações para evitar contratempos durante o processo de renovação.

Oportunidade de obter a CNH 2024 gratuitamente

Brasileiros de todo o país têm a oportunidade de obter a CNH 2024 gratuitamente por meio do programa CNH Social. Para se candidatar, é necessário acessar a seção correspondente ao programa no site do Detran e preencher os critérios especificados.

Os critérios podem incluir ter mais de 18 anos, comprovar renda de até 2 salários mínimos, estar desempregado há mais de 12 meses, ser aluno da rede pública com rendimento exemplar, ser pessoa com necessidades especiais, ex-presidiário, agricultor, não possuir registro algum na carteira de trabalho, receber o Bolsa Família, não possuir nenhum registro de infração no trânsito ou ser trabalhador do setor de transporte que deseja fazer alguma regularização perante a justiça.

É importante seguir as diretrizes estabelecidas pelo programa CNH Social, como o acompanhamento das publicações, o comprimento dos prazos e a atualização dos dados. O Detran-ES destaca que a não observância dessas obrigações pode acarretar desistência do processo e na perda do benefício. Portanto, é fundamental estar atento às publicações oficiais do programa para acompanhar todas as informações relevantes.

Ademais, a CNH 2024 trouxe mudanças importantes para a segurança viária no Brasil. A obrigatoriedade dos exames toxicológicos para condutores das categorias C, D e E e a alteração do prazo de validade da CNH são medidas que visam promover um trânsito mais seguro e responsável. É fundamental que os motoristas estejam cientes dessas mudanças e cumpram todas as exigências para evitar infrações e garantir a regularização de suas CNHs.

Além disso, o programa CNH Social oferece a oportunidade de obter a CNH gratuitamente para aqueles que preenchem os critérios estabelecidos. A segurança no trânsito é responsabilidade de todos, e essas mudanças na CNH 2024 são mais um passo para garantir estradas mais seguras para todos os usuários.