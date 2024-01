CNH: O que muda na Carteira Nacional de Habilitação em 2024?

Validade da CNH baseada na idade do condutor: a validade da CNH passará a variar conforme a idade do condutor. As novas regras estabelecem as seguintes validades:

Condutor até 50 anos: a CNH será válida por 10 anos.

Condutor entre 50 e 70 anos: a CNH será válida por 5 anos.

Condutor acima de 70 anos: a CNH será válida por 3 anos.

Essa mudança tem como objetivo garantir que os condutores realizem exames médicos regularmente, levando em consideração as particularidades de cada faixa etária.