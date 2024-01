CNH Social: Confira os lugares com inscrições disponíveis para obtenção gratuita da habilitação

Os cidadãos com mais de 18 anos que desejam obter sua primeira habilitação por meio da CNH Social devem ficar atentos ao calendário, uma vez que existe um prazo para a abertura das inscrições.

Todavia, após esse período, é necessário aguardar uma nova edição do programa em seu estado.

Objetivo da CNH social

O objetivo da CNH Social é viabilizar oportunidades de emprego na área de transporte para cidadãos de baixa renda, incluindo atividades como motorista particular, de aplicativo, motoboy, caminhoneiro, entre outras. Além da primeira habilitação, é possível adicionar outras categorias de direção.

As inscrições para a CNH Social variam de acordo com cada estado, pois não há uma lei que assegure a gratuidade da habilitação para todos os brasileiros. Cada estado possui sua legislação e programa específico, com regras individuais e datas distintas para inscrição.

Contudo, para verificar quando as inscrições estarão abertas em sua localidade, é recomendável buscar informações no site do Detran (Departamento Estadual de Trânsito).

Além disso, as oportunidades estão disponíveis em diversos estados, incluindo Acre, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Roraima. Contudo, outros estados oferecem a segunda via gratuita do documento para aqueles que comprovarem ser de baixa renda.

Critérios para participação

Desde que os critérios para participação na CNH Social incluem ter mais de 18 anos, habilidade de leitura e escrita, posse de CPF, comprovação de residência em qualquer cidade do estado que realiza o programa, ausência de processos que impeçam a obtenção da CNH, renda per capita familiar de até meio salário mínimo vigente, e inscrição no Cadastro Único para programas sociais do governo federal (CadÚnico).



Portanto, quando as inscrições forem abertas, os interessados podem se candidatar preenchendo uma ficha no site do Detran, e é importante consultar o edital para conhecer os critérios de desempate das vagas.

Quem pode participar da CNH Social?

Veja a seguir os critérios para se qualificar no programa:

1. Ter mais de 18 anos;

2. Possuir renda familiar de até dois salários-mínimos;

3. Demonstrar habilidades de leitura e escrita;

4. Estar desempregado por pelo menos um ano ou ser ex-presidiário com renda mensal de até dois salários mínimos;

5. Receber benefícios sociais como Bolsa Família ou Chapéu de Palha (Pernambuco);

6. Ser aluno da rede pública com bom desempenho acadêmico;

7. Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico).

Como realizar a inscrição para a CNH Social em 2024?

Então, siga o passo a passo abaixo:

1. Acesse o site do Detran de sua cidade ou estado;

2. Procure por opções como “CNH Social”, “CNH Popular” ou “CNH Gratuita”;

3. Caso as inscrições estejam abertas, selecione e preencha todos os dados solicitados para se inscrever no programa;

4. Aguarde a análise e o resultado do processo.